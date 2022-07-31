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Оставшиеся настольные видеокарты Intel Arc могут постепенно выпустить в августе и сентябре
Это три модели среднего и высокого класса, возможно, ещё один бюджетный вариант.
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В ситуации с запуском видеокарт Intel Arc Alchemist сохраняется неопределённость, с одной стороны, представители компании активизировались и начинают всё больше привлекать внимание к новинкам флагманского уровня, с другой стороны, снова появляются слухи о проблемах с подготовкой видеокарт, порой совсем неправдоподобные. Видеокарты должны довести до ума и вывести на рынок, может быть, не в тех объёмах, но серия должна быть запущена.

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Генеральный директор Intel также накануне дал понять, что видеокарты появятся и компания планирует заработать на них неплохие деньги, но драйвера нуждаются в доработке. Время на это ещё есть, несмотря на предполагаемый осенний запуск новых моделей конкурентов, решения начального и среднего класса следующего поколения, вероятно, появятся ещё не скоро и тогда Intel может успешно реализовать свои видеокарты.

Официальные характеристики неизвестны (кроме A380), предполагаемые данные: VideoCardz
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Некоторая информация о графике запуска флагманских решений Intel Arc серии A для настольных ПК появилась на ресурсе Igor’s LAB, сообщается, что запуск трёх моделей среднего и высокого класса может состояться в промежутке с 5 августа по 29 сентября, это модели A580, A750 и A770. Судя по всему, запуск будет не таким масштабным, как планировалось ранее, модели представят поэтапно, а первые обзоры доверят лишь некоторым избранным рецензентам. Таким образом, представив все видеокарты к 29 сентября, Intel удастся соблюсти планы по запуску в третьем квартале, отмечает VideoCardz.

Источник:
Igor's LAB
VideoCardz
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#intel #видеокарты
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