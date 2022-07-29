Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel сдерживает экспансию в сегменте дискретной графики
Одновременно пытаясь довести до ума драйверы.
анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 MSI Gaming дешево в Регарде

На квартальной отчётной конференции Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) напомнил, что в текущем квартале возглавляемая им компания Intel собирается начать поставки дискретных графических решений серий Arc A5 и A7 в настольном сегменте. Четыре миллиона дискретных графических процессоров Intel в текущем году поставить не успеет, как признался глава компании, но она всё равно выручит на этом направлении более $1 млрд. Зато ускорители майнинга криптовалют серии Blockscale пользуются более высоким спросом, чем рассчитывала Intel – их точно будет отгружено несколько миллионов штук.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Попутно Гелсингер пояснил, что экспансия дискретной графики Intel пока сдерживается скоростью оптимизации драйверов. Они не только демонстрируют проблемы с совместимостью и стабильностью работы, но и не отвечают требованиям по быстродействию. В таких условиях Intel не может конкурировать с помощью своих продуктов с лучшими графическими решениями на рынке, а потому растягивает график вывода на рынок дискретных видеокарт в соответствии с готовностью сопутствующих драйверов.

#intel #аналитика #видеокарты #arc alchemist
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В этом квартале Intel приступит к разработке чипов, выпускаемых по технологии 18A
Intel подтвердила намерения поднять цены на процессоры этой осенью
Intel в этом году субсидий в США не получит
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пользователи часто выводят ноутбуки из строя после чистки и замены термопасты - разбираемся почему
40
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
333
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
176
Бюджетный король AMD Sempron (Socket 754): Пробую играть в Minecraft (PTGI E12) и Quake 2 RTX
87
Записки Космического Сантехника. Lenovo IdeaPad S100
21
Записки Космического Сантехника. Начало
16
Baldur's Gate: Dark Alliance 2 - подарок консольщикам
20
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 2
10

Сейчас обсуждают

Mercury127
13:29
а где у него F12 ???
Записки Космического Сантехника. Lenovo IdeaPad S100
wwr222
13:22
Русские делают неоригинальные переводы, русские! Таких игр довольно много. Текст перевести не так и сложно, один человек справится. Другое дело озвучка.
Baldur's Gate: Dark Alliance 2 - подарок консольщикам
wwr222
13:20
Вообще-то данная игра под ПК...И да, локализация нужна.
Baldur's Gate: Dark Alliance 2 - подарок консольщикам
swr5
13:18
На то они и планы, что могут изменяться. Гарантии никто не подписывал и обеты не давал.
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 2
Николай Тищенко
13:18
🤣👍
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 2
Вежливый_HIMARS_
13:16
и что в этом плохого?
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Николай Тищенко
13:16
Как будут приземляться русские многоразовые ракеты? С божьей помощью. Ну, а как ещё? Других вариантов не осталось. Или так или будут падать.
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 2
Вежливый_HIMARS_
13:14
слит в унитаз, дaлбаеб.
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
DANYNAFIG
13:11
Дайте соседям нашим рагулям
Ученые из Оксфорда разработали недорогую однократную вакцину против бешенства
Разумник
13:06
у далбаеба всегда далбаебский ответ
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем