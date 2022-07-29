Одновременно пытаясь довести до ума драйверы.

На квартальной отчётной конференции Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) напомнил, что в текущем квартале возглавляемая им компания Intel собирается начать поставки дискретных графических решений серий Arc A5 и A7 в настольном сегменте. Четыре миллиона дискретных графических процессоров Intel в текущем году поставить не успеет, как признался глава компании, но она всё равно выручит на этом направлении более $1 млрд. Зато ускорители майнинга криптовалют серии Blockscale пользуются более высоким спросом, чем рассчитывала Intel – их точно будет отгружено несколько миллионов штук.

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Источник изображения: Intel

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Попутно Гелсингер пояснил, что экспансия дискретной графики Intel пока сдерживается скоростью оптимизации драйверов. Они не только демонстрируют проблемы с совместимостью и стабильностью работы, но и не отвечают требованиям по быстродействию. В таких условиях Intel не может конкурировать с помощью своих продуктов с лучшими графическими решениями на рынке, а потому растягивает график вывода на рынок дискретных видеокарт в соответствии с готовностью сопутствующих драйверов.