В базе данных CPU-Z Validator отметился очередной инженерный образец процессора Intel следующего поколения. Судя по конфигурации быстрых и эффективных ядер 8+16, можно предположить, что это был Core i9-13900/K. Тесты такого процессора в CPU-Z уже публиковались несколько раз, однако новый результат представляет некоторый интерес. Производительность сильно не изменилась, но появилось ещё одно доказательство возможности использовать процессор на платформе с DDR4 памятью.
реклама
В базе данных CPU-Z была зафиксирована частота 4987 МГц для производительных ядер и 2993 МГц для эффективных. Процессор набрал 846 баллов в однопоточном тестировании и 13054 балла в многопоточном. Оба показателя выше, чем у Core i9-12900KF (819/11289) и Ryzen 9 5950X (647/11841). Платформой для тестирования стала материнская плата MSI PRO Z690-A DDR4, что интересно, использовалась DDR4-2666 память. Похоже, что Raptor Lake-S сможет работать даже с такими медленными модулями, если это не ошибка программного обеспечения.
На данный момент дата анонса и начала продаж процессоров остаётся неизвестной, новое поколение ожидают осенью. Процессоры Raptor Lake-S должны быть совместимы с существующими материнскими платами 600-серии, если производитель позаботится о подготовке обновлённого BIOS — ASRock, ASUS, MSI, GIGABYTE и BIOSTAR заявили о подготовке обновлений. Большой интерес вызывают изменения в среднем и бюджетном сегментах, так недавно стало известно, что новый Core i5-13600K станет 14-ядерным.
- Источник:
- VideoCardz