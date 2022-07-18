В многопотоке процессор серьёзно прибавил.

Инженерные образцы 24-ядерного процессора Intel Core i9-13900K уже активно тестируются китайскими энтузиастами. Если конфигурация флагмана была известна уже достаточно давно, то о младших решениях не было практически никакой информации, а ведь они вызывают не меньший интерес. Средний сегмент всегда под пристальным вниманием потребителей, именно здесь можно найти оптимальное по сочетанию стоимости и производительности решение. Есть хорошие новости, китайскому блогеру ECSM_Official удалось заполучить поздний инженерный образец ES3 предполагаемого Core i5-13600K и выглядит эта модель очень привлекательно.

реклама

Intel наращивает количество эффективных ядер и для моделей Core i5, теперь это не 10-ядерный процессор (6P+4E), а 14-ядерный (6P+8E), что существенно повышает многопоточную производительность. P-ядра по-прежнему поддерживают Hyper-Threading, а значит число потоков увеличивается до 20.

Процессор протестировали с небольшим разгоном, чтобы приблизиться к показателям квалификационного образца этой модели: P-ядра работали на частоте 5,1 ГГц, E-ядра — на частоте 4,0 ГГц. Результаты CPU-Z: 830 баллов в однопотоке и почти 10032 балла в многопотоке. В Cinebecnh R23 соответствующие оценки 1387 и 24420 баллов. Энергопотребление в стресс-тесте AIDA64 FPU достигло 176 Вт, при этом напряжение процессора составляло 1,31 В. Инсайдер ожидает, что финальная версия процессора будет оптимизирована на работу при TDP 160 Вт, вероятно, это один из уровней повышения мощности.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей В ДВА раза снижена цена RX 6600 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры за 10 тр в Ситилинке <b>3080 Gigabyte Gaming по старой цене</b> RX 6600 Gigabyte за 35 тр RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр

По оценке VideoCardz, в CPU-Z процессор был быстрее Core i5-12600K на 8% в однопоточном и 79% в многопоточном тесте. В Cinebench R23 образец по неизвестным причинам показал низкую одноядерную производительность, но, несмотря на это, в многопотоке оказался на 40% быстрее.