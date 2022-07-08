Обновления уже доступны на сайте.

Компания ASUS объявила о выпуске обновлённых BIOS с поддержкой следующего поколения процессоров Intel для ряда своих материнских плат 600-серии. Обновление пока получают не все модели, а только продвинутые — на базе флагманского чипсета Z690. Новые версии под номером 1601 с новыми микрокодами уже можно найти на официальном сайте, в разделе «Поддержка» каждого конкретного продукта. Если обновления нет на региональном сайте, то стоит посетить глобальный сайт ASUS.

реклама

Не уточняется, когда ждать обновлений для других материнских плат и все ли модели его получат. Вероятно, информация появится позже, всё-таки пока неизвестна даже официальная дата появления новых процессоров Raptor Lake-S в продаже, хотя объявления о поддержке должны намекать на приближение нового поколения.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 3050 за 30 тр - успей взять по старой цене RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр <b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b> Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Также ASUS напоминает об удобных инструментах для обновления BIOS, фирменных утилитах BIOS Flashback и EZ Flash 3, которые позволят выполнить все необходимые операции без лишних сложностей. Как отмечает компания, BIOS Flashback позволит обновиться не заходя в BIOS, а EZ Flash 3 — не входя в операционную систему Windows.