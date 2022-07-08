Компания ASUS объявила о выпуске обновлённых BIOS с поддержкой следующего поколения процессоров Intel для ряда своих материнских плат 600-серии. Обновление пока получают не все модели, а только продвинутые — на базе флагманского чипсета Z690. Новые версии под номером 1601 с новыми микрокодами уже можно найти на официальном сайте, в разделе «Поддержка» каждого конкретного продукта. Если обновления нет на региональном сайте, то стоит посетить глобальный сайт ASUS.
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Не уточняется, когда ждать обновлений для других материнских плат и все ли модели его получат. Вероятно, информация появится позже, всё-таки пока неизвестна даже официальная дата появления новых процессоров Raptor Lake-S в продаже, хотя объявления о поддержке должны намекать на приближение нового поколения.
Также ASUS напоминает об удобных инструментах для обновления BIOS, фирменных утилитах BIOS Flashback и EZ Flash 3, которые позволят выполнить все необходимые операции без лишних сложностей. Как отмечает компания, BIOS Flashback позволит обновиться не заходя в BIOS, а EZ Flash 3 — не входя в операционную систему Windows.
- Источник:
- ASUS