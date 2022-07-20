Ещё один производитель готовит обновление для плат на всех чипсетах Intel 600-серии.

О работе над поддержкой процессоров Intel Raptor Lake-S материнскими платами, основанными на наборах микросхем 600 серии, заявил ещё один производитель — это Biostar. В объявлении, появившемся на сайте VideoCardz, говорится, что предстоящее обновление BIOS тщательно продумано и обеспечит беспрепятственную интеграцию и безупречные показатели производительности.

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В приведённом списке готовящихся к обновлению плат присутствуют 15 моделей на чипсетах разного класса, здесь есть флагманские модели, варианты среднего и начального уровня. Biostar напоминает, что за подробностями об обновлении нужно следить на официальном сайте компании и её официальных страницах в социальных сетях, а также то, что компания вправе добавлять или удалять поддержку любых процессоров. Остаётся надеяться, что поддержка 13-го поколения Intel Core будет реализована в полном объёме, судя по всему, будущие процессоры нарастят частоты и количество ядер, став ощутимо быстрее как в одноядерных, так и в многоядерных нагрузках.