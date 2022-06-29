Неожиданное объявление и отличные новости для владельцев бюджетных плат.

Компания ASRock неожиданно сообщила о выпуске для своих материнских плат 600-серии новых BIOS с поддержкой процессоров Intel следующего поколения, известных под кодовым названием Raptor Lake-S. В объявлении не раскрываются конкретные сроки появления новых процессоров, указано лишь, что они «вскоре будут выпущены». Неужели есть вероятность того, что это произойдёт раньше, чем предсказывают инсайдеры, но сейчас не об этом.

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Гораздо важнее то, что ASRock выпускает новые BIOS для своих плат, начиная от самых простых моделей бюджетного уровня на базе чипсета H610. Это должно означать, что процессоры Intel 13-го поколения будут совместимы с большинством существующих решений LGA 1700. Чтобы прояснить этот вопрос, нужно дождаться списка поддерживаемых процессоров для каждой материнской платы, на данный момент их нет.

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Пользуясь случаем компания напоминает, что потратила много усилий, чтобы предоставить пользователям удобные инструменты для быстрого и лёгкого обновления. BIOS можно обновить с флэш-накопителя, нажав на плате специальную кнопку. Также компания напоминает о фирменном решении Auto Driver Installer (ADI) для автоматической загрузки и установки драйверов.