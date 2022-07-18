GIGABYTE вскоре присоединится к производителям материнских плат, выпустившим новые версии BIOS с поддержкой процессоров Intel следующего поколения, сообщает TechPowerUp со ссылкой на пресс-релиз компании. Отмечается, что специалисты отдела исследований и разработок GIGABYTE тесно сотрудничают с Intel и обеспечат полноценную поддержку новых процессоров на материнских платах высокого, среднего и начального уровня: Z690, B660 и H610.
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Объявление традиционно сопровождается информацией о фирменных инструментах для обновления: @BIOS, Q-Flash и Q-Flash Plus. Последний позволяет выполнить прошивку, даже не устанавливая основные компоненты системы: процессор, оперативную память и видеокарту, — действительно полезная возможность.
Официальные даты запуска процессоров Intel Raptor Lake-S пока неизвестны, новостей ожидают в августе и сентябре, так на конец первого месяца осени Intel запланировала мероприятие Innovation 2022, в его официальной программе анонс новых процессоров не упоминается, но не исключено, что он всё-таки состоится.
- Источник:
- TechPowerUp
- GIGABYTE