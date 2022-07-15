Поддержку получили платы на всех вариантах чипсета 600-серии.

Несколько дней назад на сайте MSI заметили появление новых версий BIOS для материнских плат Intel 600-серии с поддержкой процессоров Raptor Lake-S, уже тогда обновление получили многие модели. Теперь же производитель официально сообщает о поддержке, приводит полный список обновляемых плат и версий BIOS, а также вносит некоторую ясность по поводу предназначения текущих версий BIOS.

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Список довольно большой и похоже, что в нём находятся все материнские платы MSI, как на флагманском чипсете Z690, так и на чипсетах среднего и начального уровня H670, B660 и даже H610. Что касается самого BIOS, то здесь важной деталью является то, что он приносит начальную поддержку, иными словами, подходит для запуска системы, но не для тестирования.

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Также компания напоминает, что для быстрого обновления BIOS существует фирменная утилита M-Flash, также можно воспользоваться специальной кнопкой на материнской плате Flash BIOS.