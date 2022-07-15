Несколько дней назад на сайте MSI заметили появление новых версий BIOS для материнских плат Intel 600-серии с поддержкой процессоров Raptor Lake-S, уже тогда обновление получили многие модели. Теперь же производитель официально сообщает о поддержке, приводит полный список обновляемых плат и версий BIOS, а также вносит некоторую ясность по поводу предназначения текущих версий BIOS.
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Список довольно большой и похоже, что в нём находятся все материнские платы MSI, как на флагманском чипсете Z690, так и на чипсетах среднего и начального уровня H670, B660 и даже H610. Что касается самого BIOS, то здесь важной деталью является то, что он приносит начальную поддержку, иными словами, подходит для запуска системы, но не для тестирования.
Также компания напоминает, что для быстрого обновления BIOS существует фирменная утилита M-Flash, также можно воспользоваться специальной кнопкой на материнской плате Flash BIOS.
- Источник:
- MSI