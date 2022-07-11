AMD официально анонсировала три чипсета для материнских плат на платформе AM5 — это X670E, X670 и B650. Вскорости после презентации появились слухи о чипсете B650E, затем их подтвердил известный инсайдер Moore’s Law is Dead, теперь VideoCardz сообщает, что материнские платы на этом чипсете действительно подготавливаются и у компании ASRock якобы есть целый ряд разных моделей на его основе, включая ITX вариант.
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Отличия представленных AMD чипсетов заключаются в наличии поддержки PCIe 5-го поколения для видеокарт, поддержка нового интерфейса для накопителей M.2 есть у всех. Если X670E обеспечивает полную поддержку PCIe Gen 5 для видеокарт, то в X670 она опциональна, а в B650 не предусмотрена. Судя по всему, в последнем случае это обусловлено экономическими соображениями и позиционированием на рынке. Варианты на B650 должны стать оптимальным, массовым выбором и не стоить дорого, а поддержка PCIe Gen 5 требует дополнительных затрат на более качественную печатную плату и соответствующие микросхемы.
Тем не менее, всё больше намёков на то, что B650E со всем необходимым «обвесом» для полной поддержки PCIe Gen 5 появится и это поможет расширить ассортимент, предложить больше продуктов под любые нужды. Если верить предсказаниям Moore’s Law is Dead, разница в цене между обычной B650 и B650E может достигать 100 USD.
- Источник:
- VideoCardz