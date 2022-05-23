Если слухи верны, стоить материнские платы B650E будут существенно дороже.

Сегодня компания AMD рассказала о подготовке трёх чипсетов для платформы нового поколения AM5: X670E (Extreme), X670 и B650. Последний является оптимальным выбором для систем среднего класса и предлагает поддержку PCIe 5.0 для накопителей. Однако ресурс Wccftech со ссылкой на свои надёжные источники сообщает, что компания раскрыла ещё далеко не все особенности новой платформы и «экстремальная» версия B650E тоже появится, предлагая поддержку PCIe 5.0 и для видеокарт.

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Авторы ресурса ожидают, что стоимость моделей на базе Extreme чипсетов будет существенно выше, чем базовых версий. На это есть целый ряд причин: необходимость в дополнительных компонентах для обеспечения работоспособности PCIe 5.0 (редрайверы, ретаймеры и пр.), усложнение конструкции, необходимость в более качественных, многослойных печатных платах. Вероятно, стоимость B650E и обычной X670 будет примерно на одном уровне. Также Wccftech отмечает, что платы B650 в полной мере будут поддерживать разгон и появятся в октябре, в то время как X670/E ожидаются в сентябре.

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Скорей всего, AMD подготовит ещё несколько докладов перед полноценным запуском и постепенно будет рассказывать о других особенностях, одновременно дополняя уже известную информацию. Например, после выступления на Computex выяснилось, что 170 Вт это не TDP новых процессоров, а PPT — максимальная мощность. А в материалах к анонсу материнских плат MSI X670E засветилась технология EXPO для разгона памяти, сегодняшний доклад обошёл её стороной.