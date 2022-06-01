По слухам, самые бюджетные решения будут стоить 100...150 долларов.

Компания AMD готовится к осеннему запуску новой платформы AM5 вместе с новыми процессорами Ryzen 7000. На выставке Computex 2022 представили три чипсета: флагманские X670E и X670, а также вариант для массового потребителя B650. Все они поддерживают разгон, оперативную память DDR5, PCIe 5.0 для накопителей M.2. Поддержка PCIe 5.0 для видеокарт заявлена в X670, в Extreme версии по умолчанию, в обычной — опционально, на усмотрение производителя. Всё выглядит отлично, но есть нюанс, пока неизвестна стоимость. Информация на этот счёт есть у инсайдера Moore’s Law is Dead, судя по всему, существенного повышения цен относительно текущей линейки не ожидается.

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Для каждого чипсета инсайдер приводит диапазон цен основной массы плат, а также цены для продвинутых или упрощённых решений. В целом модели X670E оцениваются в 300…400 долларов США и вплоть до 500 долларов для отдельных решений. Стоимость вариантов на базе X670 ожидается в пределах 270…350 долларов, возможно появление вариантов за 250 долларов. Для моделей B650 цены могут находиться в диапазоне 150…230 долларов с дальнейшим снижением нижнего порога до 130 долларов.

Также инсайдер предсказывает появление чипсетов B650E, о данном варианте говорилось ранее, цены на материнские платы B650E будут находиться практически в том же диапазоне, что и на платы X670. Бюджетный A620 инсайдером описывается как отбраковка B650, он будет использоваться в платах стоимостью около 100 долларов. Наличие USB 4.0 прибавит к стоимости 20…30 долларов.

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