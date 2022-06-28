Разработчик программного обеспечения ресурса TechPowerUp Кевин Глинн (Kevin Glynn) обнаружил, что «Защитник Windows» в операционных системах Windows 10/11 может существенно снижать производительность процессоров Intel. Один из тестов показал для Core i9-10850K снижение оценки в Cinebench R23 на 6%. Сообщается об аналогичных жалобах от владельцев настольных и мобильных платформ с процессорами Intel различных поколений, начиная от Coffee Lake и заканчивая Rocket Lake. Процессоры AMD не подвержены проблеме.
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Основная суть проблемы заключается в том, что «Защитник Windows» использует все аппаратные счётчики процессоров Intel Core, включая три счётчика контроля производительности с фиксированными функциями. Защитник устанавливает эти счётчики в режим, отличный от того, что используют большинство системных утилит. Это приводит к постоянному переключению режима счётчиков, защитник начинает использовать чрезмерное процессорное время и в конечном итоге это приводит к потере производительности.
Для решения проблемы TechPowerUp предлагает воспользоваться новой версией программы Counter Control от Кевина Глинна. Программа отслеживает регистр IA32_FIXED_CTR_CTRL, который обеспечивает доступ к трём упомянутым ранее счётчикам, позволяя устанавливать для них единый режим работы. Также ресурс предлагает утилиту ThrottleStop версии 9.5 для точного мониторинга счётчиков всех приложений.
Утверждается, что переключение счётчика не повлияет на работоспособность «Защитника Windows». Хотя TechPowerUp является известным ресурсом и предлагает множество программ, в числе которых известная многим GPU-Z, ко всему стороннему ПО стоит относиться с осторожностью, все действия вы выполняете на свой страх и риск. С подробным описанием проблемы и принципом работы утилит можно ознакомиться в оригинальной статье.
- Источник:
- TechPowerUp