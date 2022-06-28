Разработчики ресурса TechPowerUp обнаружили неприятную проблему и предлагают исправление.

Разработчик программного обеспечения ресурса TechPowerUp Кевин Глинн (Kevin Glynn) обнаружил, что «Защитник Windows» в операционных системах Windows 10/11 может существенно снижать производительность процессоров Intel. Один из тестов показал для Core i9-10850K снижение оценки в Cinebench R23 на 6%. Сообщается об аналогичных жалобах от владельцев настольных и мобильных платформ с процессорами Intel различных поколений, начиная от Coffee Lake и заканчивая Rocket Lake. Процессоры AMD не подвержены проблеме.

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Основная суть проблемы заключается в том, что «Защитник Windows» использует все аппаратные счётчики процессоров Intel Core, включая три счётчика контроля производительности с фиксированными функциями. Защитник устанавливает эти счётчики в режим, отличный от того, что используют большинство системных утилит. Это приводит к постоянному переключению режима счётчиков, защитник начинает использовать чрезмерное процессорное время и в конечном итоге это приводит к потере производительности.

Для решения проблемы TechPowerUp предлагает воспользоваться новой версией программы Counter Control от Кевина Глинна. Программа отслеживает регистр IA32_FIXED_CTR_CTRL, который обеспечивает доступ к трём упомянутым ранее счётчикам, позволяя устанавливать для них единый режим работы. Также ресурс предлагает утилиту ThrottleStop версии 9.5 для точного мониторинга счётчиков всех приложений.

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Утверждается, что переключение счётчика не повлияет на работоспособность «Защитника Windows». Хотя TechPowerUp является известным ресурсом и предлагает множество программ, в числе которых известная многим GPU-Z, ко всему стороннему ПО стоит относиться с осторожностью, все действия вы выполняете на свой страх и риск. С подробным описанием проблемы и принципом работы утилит можно ознакомиться в оригинальной статье.