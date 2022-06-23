Современные модели можно сравнить по FPS и соотношению FPS/$ в разных играх и при разных настройках.

Покупке игровой видеокарты как правило предшествует просмотр большого количества обзоров различных изданий. Чтобы сделать правильный выбор, иногда приходится потратить довольно много времени на сравнение видеокарт и поиск оптимального решения не только исходя из чистой производительности, но и из соотношения производительности к цене. Упростить подбор могут помочь готовые инструменты со статистикой по всем видеокартам и такой инструмент появился у компании AMD, сообщает Neowin.

Можно выбрать разрешение, настройки графики и графический API. Источник: AMD GPU Comparison Tool

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GPU Comparison Tool позволяет сравнивать видеокарты AMD между собой и даже с решениями конкурента NVIDIA. Доступны результаты для большого количества игр, присутствует возможность выбора разрешения, настроек графики и графического API, правда в двух последних случаях для большинства игр пока доступен только единственный вариант. Результаты представлены для современных серий AMD и NVIDIA, возможно, видеокарты Intel появятся в базе, когда все модели станут доступны глобально. Что немаловажно, инструмент позволяет сравнивать видеокарты не только по средней частоте кадров FPS, но и по соотношению FPS/$, для расчёта компания использует наименьшую стоимость видеокарты на торговой площадке Newegg.

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AMD отмечает, что «…Для полной прозрачности также приводится сравнение с видеокартами NVIDIA RTX серии 3000. Все показатели производительности были получены и проверены в ходе тестирования во внутренних лабораториях AMD». Данные о программном обеспечении и конфигурации тестовых стендов можно найти под графиками и в сносках, так видеокарты AMD Radeon RX 6700, GeForce 3060 Ti и более производительные решения тестируются на системах с AMD Ryzen 9 5900X, для других конфигураций используется Ryzen 5 5600X.