Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
У AMD появился инструмент сравнения производительности видеокарт и в нём есть модели NVIDIA
Современные модели можно сравнить по FPS и соотношению FPS/$ в разных играх и при разных настройках.
анонсы и реклама
6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
RTX 3070 уже дешевле 70тр

Покупке игровой видеокарты как правило предшествует просмотр большого количества обзоров различных изданий. Чтобы сделать правильный выбор, иногда приходится потратить довольно много времени на сравнение видеокарт и поиск оптимального решения не только исходя из чистой производительности, но и из соотношения производительности к цене. Упростить подбор могут помочь готовые инструменты со статистикой по всем видеокартам и такой инструмент появился у компании AMD, сообщает Neowin.

Можно выбрать разрешение, настройки графики и графический API. Источник: AMD GPU Comparison Tool

реклама

GPU Comparison Tool позволяет сравнивать видеокарты AMD между собой и даже с решениями конкурента NVIDIA. Доступны результаты для большого количества игр, присутствует возможность выбора разрешения, настроек графики и графического API, правда в двух последних случаях для большинства игр пока доступен только единственный вариант. Результаты представлены для современных серий AMD и NVIDIA, возможно, видеокарты Intel появятся в базе, когда все модели станут доступны глобально. Что немаловажно, инструмент позволяет сравнивать видеокарты не только по средней частоте кадров FPS, но и по соотношению FPS/$, для расчёта компания использует наименьшую стоимость видеокарты на торговой площадке Newegg.

анонсы и реклама
Новая топовая 48Gb Nvidia
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3070Ti MSI подешевела на порядок
-45000р на 6800XT ASUS
3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

AMD отмечает, что «…Для полной прозрачности также приводится сравнение с видеокартами NVIDIA RTX серии 3000. Все показатели производительности были получены и проверены в ходе тестирования во внутренних лабораториях AMD». Данные о программном обеспечении и конфигурации тестовых стендов можно найти под графиками и в сносках, так видеокарты AMD Radeon RX 6700, GeForce 3060 Ti и более производительные решения тестируются на системах с AMD Ryzen 9 5900X, для других конфигураций используется Ryzen 5 5600X.

Источник:
AMD GPU Comparison Tool
Neowin
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #видеокарты #amd radeon
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На фоне укрепления рубля и падения курса Эфира цены на видеокарты в РФ за 1.5 месяца упали на 50%
Intel Arc A380 провалила первые игровые тесты
EVGA косвенно подтвердила конец дефицита видеокарт: правило одной карты на пользователя отменяется
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Устройства, сжигающие видеокарты без следов воздействия, появились на Авито
33
Курс Биткоина рухнет до $10 000, утащив на дно Эфир и другие криптовалюты – РБК
39
Виталик Бутерин требует удалить аккаунт PlanB создавшего модель прогнозирования цены Биткоина
12
Теперь нельзя использовать имя пользователя и пароль аккаунта Google в других почтовых приложениях
4
Германия может остаться без газа – Канада не отдаёт турбины, а РФ снижает мощность прокачки до 40%
7
Известный автоблогер раскритиковал Lada Granta Classic'22 без подушек безопасности и ABS
22
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным – GeForce RTX 3060 стоит 45 000р
33
Стример, впустую потративший в Diablo Immortal $17 тыс., создал для игры бесплатный симулятор доната
3
Китайские майнеры распродают фермы по добыче Эфира – GeForce RTX 3060 Ti стоит всего 16 000р
21
Видеокарты в РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – флагманы NVIDIA достигли рекомендованных цен
31
Blizzard обещает пустить в «бету» Overwatch 2 всех, кто оставят соответствующие заявки
+
На рынок попали тысячи видеокарт после майнинга: как их отличить от обычных, и чем они опасны
30
"Американцы будут умолять нас продать им РД-180/181" - заявляет Дмитрий Рогозин
45
Военные США обнаружили критическую уязвимость сети Биткоина – атака 51% может стать реальностью
16
Процессоры AMD Ryzen Threadripper Pro 5000WX станут общедоступны с июля 2022
+
Xiaomi выпустила электросамокат Electric Scooter 4 Pro с мощностью двигателя 700 Вт
8
Видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – Radeon RX 6700 XT со скидкой до 76 000р
3
На что способен Core i7-7700K в 2022г – изучаем потенциал старого флагмана в новых играх
7
Курс доллара снижался до 53 рублей 50 копеек 21 июня - последний раз такое было в 2015г
118
MediaTek анонсировала обновлённый чипсет Dimensity 9000+ с увеличенной до 10% производительностью
1

Популярные статьи

Ретроклокинг: история Super HEDT
34
10 популярных утилит, для которых мне удалось найти более качественные аналоги
25
2 Гб vs 128 Гб. Тест скорости разных USB Flash накопителей - нужна ли вам флешка в 2022
49
Топ самых необычных смартфонов — крошечный, двухэкранный, с дисплеем e-ink
3
SSD Kingston KC2500 M.2 NVMe - мини-обзор с тестом недорогого радиатора
45
Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
9
Как выбрать игровой ноутбук в 2022 году – полное руководство
6
Титаны top-flow - тестируем Scythe Susanoo & Cooler Master Gemin ll на AM4
6

Сейчас обсуждают

SuroviyScam
08:24
Как они объявили = 0? что то пропустил. То есть, если доход в крипте, налоги платить не надо? Это хорошо для привлечения крипто-проектов в страну и майнеров, думаю действительно так нужно сделать. С п...
Биткоин может упасть до нуля – что будет с курсом криптовалюты летом 2022 года
cupgrn
08:19
Два раза сдэком алишка отправлял сдэком , оба раза посылки шли по 3 месяца , там сидят гении логистики , цена до доставку конь , сроки как пешком
Общественники обратились в полицию с просьбой провести проверку сервиса «СДЭК Шоппинг»
Антон Лукин
08:11
Ещё один сторонник заговоров. Ну если по вашей логике, то РФ во главе с Путиным именно этого и добивается, что вы перечислили, зайдя 24 фавраля на территорию Украины. На самом деле в кремле далеко не ...
Виталик Бутерин требует удалить аккаунт PlanB создавшего модель прогнозирования цены Биткоина
Максим Федоров
08:08
К сожалению.)))) К счастью, тьфу тьфу что бы навсегда.
Устройства, сжигающие видеокарты без следов воздействия, появились на Авито
OldRampant
08:06
Это для писак статей на оверах))
Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
shuler37
08:05
Какой то анонимный директор, какой то крупной американской кампании, перенёс какие то свои релизы. Млять, что за бред я сейчас читаю.
Крупные студии решили перенести свои игры из-за провала Cyberpunk 2077 и Battlefield 2042
Pavelshakh
08:04
Про бюджетные компы есть отдельные материалы в начале. Стоит иногда и заголовок почитать. У зелотов и зистаксов и прочих - среднебюджетный комп - это 150-170 косарей минимум.
Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
Сергей Андросов
08:01
135 два вентилятора, там либо врм обдув, либо оперативку, я поставил, чтобы вертушки полностью обдували врм
Титаны top-flow - тестируем Scythe Susanoo & Cooler Master Gemin ll на AM4
Ax Vengr
07:55
При всей нелюбви и неуважении к данному персонажу понятно, что классик это два шага назад. Даже мыслей не возникает купить этот аппарат
Известный автоблогер раскритиковал Lada Granta Classic'22 без подушек безопасности и ABS
AlexZ Rus
07:53
я поменял 1070 на 3070 2х + лучи + длсс. вообще то смысл есть. вот с 2000 линейки переходить на 3000 смысла точно нет
На фоне укрепления рубля и падения курса Эфира цены на видеокарты в РФ за 1.5 месяца упали на 50%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем