Технология масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) ровно год присутствует на рынке, в марте компания представила уже вторую её итерацию FSR 2.0, существенно отличающуюся от первой: FSR 2.0 использует не пространственное масштабирования, а временное, учитывая данные из буфера глубины, цвета и векторы движения. Качество технологии возросло, что было заметно по рецензиям в Deathloop — первой игре с поддержкой FSR 2.0.
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Сегодня AMD делает исходный код FSR 2.0 доступным для всех желающих, он распространяется по лицензии MIT и опубликован на портале GPUOpen вместе со всей необходимой документацией, новыми примерами и сравнениями. Кроме этого, компания напоминает о скором появлении подключаемых модулей для популярных игровых движков Unreal Engine 4 и 5, что значительно упростит интеграцию для разработчиков.
Официально работа FSR 2.0 возможна с графическими API DirectX 12 и Vulkan, но стоит отметить, что в недавнем интервью изданию PCGH руководитель отдела разработки игр Николя Тибероз (Nicolas Thibieroz) отметил, что любой разработчик, заинтересованный в поддержке FSR 2.0 в паре с DirectX 11, может обратиться в AMD за консультацией: «С поддержкой DX 11 дела обстоят немного сложнее. Но я могу сказать, что все разработчики игр, которые заинтересованы в поддержке FSR 2.0 на DX 11, должны связаться с нами».
Также AMD рассказала об успешном принятии технологии FSR сообществом разработчиков и стремительном расширении списка совместимых игр. На текущий момент этот список насчитывает более 110 проектов, среди них как уже выпущенные, так и приближающиеся к релизу. Поддержка FSR 2.0 заявлена для 22 игр, новыми в этом списке недавно стали:
- Abyss World
- Hitman 3
- Rescue Party: Live!
- Super People
- The Callisto Protocol
- The Bridge Curse
- Thymesia
- Tiny Tina's Wonderlands
FSR 1.0 продолжает сосуществовать с FSR 2.0, поддержку первой версии технологии недавно добавили в улучшенные версии Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7: Biohazard, а также в iRacing. Кроме этого, FSR 1.0 будет работать в Call of the Wild: The Angler, Lies Of P, PC Building Simulator 2 и Project HP.
- Источник:
- AMD Community
- GPUOpen