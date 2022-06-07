Пока энтузиасты в Китае тестируют мобильные дискретные видеокарты Intel Arc Alchemist, посетители выставочной части киберспортивного турнира DreamHack в Далласе (штат Техас, США) имеют возможность познакомиться с настольными решениями. Как оказалось, Intel привезла на мероприятие не только стенд для демонстрации флагманской модели, но и компьютеры NUC, оснащённые новыми видеокартами.
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Компьютеры на DreamHack заметил YouTube блогер TheTerk, на коротком видео YouTube Shorts показан игровой процесс GRID Legends в разрешении 1080p. Материал малоинформативен, невозможно проанализировать, насколько хорошо работает игра, неизвестна и точная конфигурация. Решения NUC последних поколений способны вместить даже производительные видеокарты, не исключено, что внутри трудится флагманское решение Arc Alchemist, а сам компьютер является новой системой с процессором 12-го поколения NUC 12 Extreme (Dragon Canyon) — её представили в начале года.
Это уже не первый раз, когда Intel демонстрирует NUC с дискретными видеокартами Arc Alchemist в играх, на мероприятии Investor Meeting 2022 Раджа Кодури (англ. Raja Koduri) показал, как NUC 11 Extreme (Beast Canyon) с неназванной видеокартой Arc справляется с Tomb Raider при поддержке технологии XeSS.
Новой информации по-прежнему мало, во всяком случае, теперь понятно, что у Intel есть готовые и работающие конфигурации с настольными видеокартами Arc, которые можно показывать общественности. Возможно, до окончания DreamHack кто-то ещё проявит к ним интерес и сможет раздобыть уже больше подробностей. Как отметил блогер, есть несколько стендов и на одном из них можно поиграть в Elden Ring.
- Источник:
- TheTerk, YouTube
- El Chapuzas Informático