Есть надежда, что с обновлениями драйверов производительность видеокарты станет лучше.

Вчера появились первые данные о производительности мобильной дискретной видеокарты Intel Arc A730M в нескольких бенчмарках 3DMark. Ускоритель показал неплохие результаты, близкие к таким мобильным видеокартам, как GeForce RTX 3070 и RTX 3060 от NVIDIA. На этом китайский блогер Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包) не остановился и решил перейти к играм, где результаты оказались уже не такими впечатляющими.

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Видеокарта Intel Arc A730M тестировалась в составе ноутбука компании Machenike, устройство также оснащается 14-ядерным и 20-поточным процессором Intel Core i7-12700H и 16 ГБ памяти DDR5-4800. Из основных характеристик видеокарты можно упомянуть графический процессор ACM-G10, который предлагает 24 Xe-ядра с 3072 шейдерными блоками и частотой от 1100 МГц, а также 12 ГБ GDDR6 памяти с шиной 192-бит. Игры тестировались в разрешении 1080p и 1440p c высокими настройками графики, среднее количество кадров оказалось следующим:

Metro Exodus: 70 / 55

F1 2020: 123 / 95

Assassin's Creed Odyssey: 38 / 32

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Детали тестирования остались за кадром, неизвестно, была ли отключена технология динамического распределения мощности Intel DTT (Dynamic Tuning Technology), которая существенно снижает производительность, неизвестно и насколько был готов драйвер. По полученным результатам нельзя однозначно позиционировать видеокарту относительно конкурентов, со ссылкой на данные Notebookcheck ресурс VideoCardz отмечает, что в Metro Exodus производительность сопоставима с мобильными RTX 2070 и RTX 3060, а в F1 2020 — с RTX 3050.