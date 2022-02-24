Компьютеры на базе платформы справятся с созданием контента и играми, возможна установка дискретной видеокарты.

Состоялся официальный анонс новой компактной модульной платформы Intel NUC 12 Extreme, новинка под кодовым названием Dragon Canyon основана на базе высокопроизводительного вычислительного блока — его имя Eden Bay и он впервые в линейке NUC оснащается материнской платой с сокетом, позволяя заменять процессор. Компания рекомендует платформу тем, кому нужна основа для мощной системы с небольшими размерами и большой универсальностью.





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Платформа Intel NUC 12 Extreme предназначена для решения ресурсоёмких задач, система на её основе справится с созданием контента или современными играми благодаря процессорам Intel Core 12-го поколения i7 и i9. Возможна установка дискретного графического ускорителя за счёт наличия интерфейса PCIe Gen5. Поддерживаются достаточно крупные видеокарты длиной около 30 см. Для своего формата система предлагает отличные возможности подключения накопителей с тремя разъёмами M.2, богатый набор портов ввода-вывода, включая пару Thunderbolt 4 и шесть USB 3.2 Gen2 Type-A.

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Самая производительная модель Intel NUC 12 Extreme оснащается процессором Intel Core i9, который объединяет 8 производительных и 8 эффективных ядер — всего 16 ядер и 24 потока с максимальной частотой Turbo Boost до 5,1 ГГц. Intel NUC 12 Extreme ожидается в продаже во втором квартале текущего года, цены будут варьироваться от 1150 до 1450 долларов США за модель с Intel Core i7 и Core i9 соответственно.