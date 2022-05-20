Компания ранее намекала, что с новой платформой AM5 нас ждёт скачок в разгоне.

Представители AMD намекнули, что будущая платформа AM5 предложит невиданные ранее возможности разгона оперативной памяти. Одновременно с этим энтузиасты обнаружили в различных источниках упоминание технологий RAMP (Ryzen Accelerated Memory Profile) и EXPO (Extended Profiles for Overclocking) — по слухам, компания готовит фирменную альтернативу Intel XMP, чтобы обеспечить лучшую совместимость и производительность для будущей платформы с поддержкой оперативной памяти DDR5. На деле же всё может быть куда сложнее и интереснее, ресурс Opattack обратил внимание на новый патент компании AMD: «Автоматический разгон памяти».

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В патенте описывается несколько алгоритмов автоматического разгона оперативной памяти, они включают этапы повышения частоты, подбора таймингов, проверки на ошибки. Если модуль стабилен, то новые настройки записываются во встроенный профиль. Всё это наводит на мысль, что AMD может предложить владельцам платформы AM5 новые возможности для автоматического разгона, избавив их от длительного ручного подбора правильных настроек, тестирования стабильности и производительности — нажал кнопку и спустя некоторое время получил оптимизированный профиль. Конечно, возможны и другие варианты применения, но с учётом известной информации, такие возможности авторазгона вполне можно ожидать. Выставка Computex 2022 приближается и на ней мы должны узнать много нового о новинках.