AMD RAMP — предполагаемый аналог Intel XMP.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Недавнее обновление бета-версии программы HWiNFO содержало загадочное изменение — внедрение поддержки функции AMD RAMP. На тот момент никто, кроме разработчика данной программы, не знал, что скрывается за этой аббревиатурой. Выяснить, что же это такое, решил немецкий ресурс Computerbase, благо за консультацией далеко ходить не нужно — разработчик программы является частым посетителем внутреннего форума ресурса.

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Как оказалось, AMD RAMP это не какой-нибудь Rampage mode, а Ryzen Accelerated Memory Profile — компания снова намерена представить свой аналог стандарта Intel Extreme Memory Profile (Intel XMP). Ранее AMD уже предпринимала попытки в этом направлении, например, можно вспомнить технологию AMD Memory Profile (AMD AMP).

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Как известно, производительность процессоров AMD Ryzen существенно возрастает при правильной настройке оперативной памяти. Вероятно, будущие процессоры в этом плане не будут исключением, а значит можно наладить выпуск заранее оптимизированной оперативной памяти, упростив для многих пользователей процесс настройки платформы для получения максимальной производительности.