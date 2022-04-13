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AMD намеревается сделать большой рывок в разгоне с процессорами Ryzen 7000 Raphael
Похоже, разгон оперативной памяти будет гораздо интереснее.
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На новом вебинаре Meet The Experts представители компаний AMD и Samsung обсуждали эволюцию оперативной памяти, новый стандарт DDR5, развитие серверного сегмента и многие другие вопросы, связанные с технологиями и сотрудничеством двух компаний. Как пишет ресурс Wccftech, один из докладчиков коснулся в своём выступлении будущих игровых процессоров AMD Ryzen под кодовым названием Raphael, судя по всему, возможностей разгона в новом поколении станет существенно больше.

«Наша первая игровая платформа с поддержкой DDR5 — это платформа Raphael, и одна из главных особенностей Raphael заключается в том, что мы планируем сделать большой скачок в разгоне, я пока ограничусь только этим заявлением, но скорости, которые вы могли считать невозможными, станут реальностью благодаря этим возможностям разгона»
Джозеф Тао (англ. Joseph Tao), руководитель отдела внедрения технологий памяти, AMD Meet the Experts Webinars и Wccftech

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AMD продолжает подогревать интерес к будущим процессорам Ryzen 7000, в начале года компания продемонстрировала, как инженерный образец работает в играх на частоте 5 ГГц по всем ядрам, так что потенциал разгона новых процессоров может быть действительно большим. Разгон памяти даёт процессорам AMD Ryzen существенный прирост производительности, наверняка в этом направлении инженеры серьёзно поработали, по слухам, на замену XMP для платформы AM5 готовится технология RAMP (Ryzen Accelerated Memory Profile) с оптимизированным профилями памяти.

Источник:
Wccftech
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#amd #процессоры #amd ryzen #разгон
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