В анонсах компании есть намёки на новое поколение продуктов.

Намёки на анонс следующего поколения компонентов для настольных ПК прослеживались ещё в первом объявлении о докладе генерального директора AMD Лизы Су (англ. Lisa Su) на выставке Computex 2022. Теперь на сайте AMD заметили новое приглашение, где снова, уже более явно, указывается на намерения обсудить во время мероприятия «инновации для мобильных и настольных ПК следующего поколения».

реклама

Похоже авторы ресурса Wccftech знают несколько больше, предполагая, что центральной темой AMD на Computex 2022 станет платформа AM5 следующего поколения и процессоры Ryzen 7000. При этом специалисты считают, что компания может рассказать о спецификациях двух флагманских чипсетов перед их запуском в третьем квартале: X670 и X670E. Ресурс TechPowerUp объясняет, что X670E — это Extreme версия чипсета и её отличием может стать поддержка PCIe 5.0 для подключения видеокарты и M.2 NVMe SSD накопителя, но это не точно. Также TechPowerUp допускает, что на мероприятии могут представить чипсет B650, но абсолютной уверенности в этом пока нет ни у одного из ресурсов.

Ранее несколько источников заявили, что флагманский чипсет представляет собой двойной набор микросхем среднего класса и предлагает вдвое большие возможности соответственно. Такая конструкция может усложнить реализацию плат компактного форм-фактора.

анонсы и реклама 3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -40% на 12700F в Ситилинке

Не исключено, что AMD расскажет и о будущей графике на базе архитектуры RDNA 3, также стоит ожидать информации о технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0, будущем поколении ноутбуков. Доклад запланирован на 23 мая.