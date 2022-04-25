Она появится вместе с новой платформой AM5 и предложит несколько профилей памяти с оптимизацией по разным критериям.

Для повышения производительности и эффективности новых процессоров AMD Ryzen серии 7000 компания может представить ряд интересных технологий для разгона оперативной памяти, на это уже намекали представители AMD. Некоторая информация об одной из технологий появилась достаточно давно, это RAMP (Ryzen Accelerated Memory Profile), которая, по предположениям, должна прийти на замену Intel XMP и предложить для новой платформы AMD AM5 оптимизированные профили оперативной памяти. Похоже, что это не единственная технология для оптимизации памяти, ресурс VideoCardz со ссылкой на своего надёжного информатора сообщает о подготовке AMD EXPO.

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Аббревиатура EXPO расшифровывается как Extended Profiles for Overclocking, по представленной информации, суть технологии заключается в хранении на модулях памяти двух профилей разгона, один будет оптимизирован для достижения максимальной пропускной способности, другой — для достижения минимальной задержки. Технология должна быть совместима с модулями DDR5 всех форматов, а значит есть вероятность, что она появится не только в настольных ПК, но и в ноутбуках. В заявке на регистрацию торговой марки AMD EXPO явно указано, что она будет связана с памятью. Также есть предположение, что EXPO это новое название для RAMP.