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Графический чип Navi 31 может обладать производительностью 75 Тфлопс FP32 — это три Navi 21
Слухи об огромном скачке производительности продолжают поступать от различных инсайдеров.
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Оригинальное фото: Fritzchens Fritz

Недавно появились предположения, что запуск новой платформы AMD AM5 может состояться раньше, чем предполагалось. Об изменениях в графике выпуска видеокарт RDNA 3 инсайдеры ничего не сказали, намекнув лишь, что планы компании начали меняться. Например, YouTube блогер RedGamingTech считает, что новая графика, скорей всего, появится в IV квартале, ранее энтузиаст отметился достаточно точными предсказаниями в преддверии выпуска видеокарт AMD Radeon на базе архитектуры RDNA 2.

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Накануне RedGamingTech сообщил, что получил от трёх своих информаторов практически идентичные данные о характеристиках флагманского графического процессора Navi 31. Предполагается, что этот вариант будет в три раза производительнее Navi 21 в Radeon RX 6900 XT. Вероятно, речь идёт о вычислительной производительности в операциях FP32, которая достигнет отметки 75 Тфлопс. Инсайдеры обещают существенно возросшую производительность в трассировке лучей.

Источник: RedGamingTech

Navi 31 может состоять из двух графических чиплетов, в каждом по три блока Shader Engine (SE). В свою очередь, каждый SE будет содержать по 10 Workgroup Processor (WGP). WGP на данный момент являются основными вычислительными блоками архитектуры RDNA, но есть предположения, что иерархия блоков может измениться. WGP содержат по 256 шейдерных процессоров, а весь Navi 31 — 15360 шейдерных процессоров и работает на частоте около 2500 МГц.

Одна из возможных конфигураций. Источник: Twitter @Olrak29_

Подсистема памяти будет включать Multi-Cache Die (MCD) с кристаллами кэша общим объёмом 256 или 512 МБ и видеопамять GDDR6, шина которой останется 256-битной. RedGamingTech отметил, что из известной ему информации, отдельные чиплеты машинного обучения в ближайшем поколении видеокарт не появятся, всё необходимое будет реализовано в самом графическом процессоре.

Энергопотребление референсных моделей может достигнуть отметки 375 Вт, модели сторонних производителей с разгоном будут требовать большего, в данном случае говорится о значениях 400 Вт и больше.

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#amd #amd radeon #слухи #amd radeon rx
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