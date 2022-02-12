Слухи об огромном скачке производительности продолжают поступать от различных инсайдеров.

Недавно появились предположения, что запуск новой платформы AMD AM5 может состояться раньше, чем предполагалось. Об изменениях в графике выпуска видеокарт RDNA 3 инсайдеры ничего не сказали, намекнув лишь, что планы компании начали меняться. Например, YouTube блогер RedGamingTech считает, что новая графика, скорей всего, появится в IV квартале, ранее энтузиаст отметился достаточно точными предсказаниями в преддверии выпуска видеокарт AMD Radeon на базе архитектуры RDNA 2.

реклама

Накануне RedGamingTech сообщил, что получил от трёх своих информаторов практически идентичные данные о характеристиках флагманского графического процессора Navi 31. Предполагается, что этот вариант будет в три раза производительнее Navi 21 в Radeon RX 6900 XT. Вероятно, речь идёт о вычислительной производительности в операциях FP32, которая достигнет отметки 75 Тфлопс. Инсайдеры обещают существенно возросшую производительность в трассировке лучей.

Navi 31 может состоять из двух графических чиплетов, в каждом по три блока Shader Engine (SE). В свою очередь, каждый SE будет содержать по 10 Workgroup Processor (WGP). WGP на данный момент являются основными вычислительными блоками архитектуры RDNA, но есть предположения, что иерархия блоков может измениться. WGP содержат по 256 шейдерных процессоров, а весь Navi 31 — 15360 шейдерных процессоров и работает на частоте около 2500 МГц.

Подсистема памяти будет включать Multi-Cache Die (MCD) с кристаллами кэша общим объёмом 256 или 512 МБ и видеопамять GDDR6, шина которой останется 256-битной. RedGamingTech отметил, что из известной ему информации, отдельные чиплеты машинного обучения в ближайшем поколении видеокарт не появятся, всё необходимое будет реализовано в самом графическом процессоре.

Энергопотребление референсных моделей может достигнуть отметки 375 Вт, модели сторонних производителей с разгоном будут требовать большего, в данном случае говорится о значениях 400 Вт и больше.

анонсы и реклама -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming



