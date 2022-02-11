Инсайдеры говорят об изменении в планах компании.

Похоже, запуск новой платформы AMD AM5 с процессорами Ryzen на базе архитектуры Zen 4 может состояться гораздо раньше, чем предполагалось. Уже известный многим инсайдер @greymon55 сообщил, что планы компании якобы меняются и теперь выход новой платформы запланирован не на IV квартал, а на III, причём запуск может состояться ещё до окончания сентября.

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На выставке CES 2022 глава компании AMD Лиза Су (англ. Lisa Su) сообщила, что новые 5-нм процессоры Ryzen 7000 уже тестируются в лабораториях и показывают потрясающую производительность. В подтверждение даже продемонстрировали игровой процесс в Halo Infinite на системе с одним из новых процессоров — частота на всех ядрах стабильно держалась на отметке 5 ГГц.

Вероятно, платформа находится в достаточно высокой степени готовности и возможно начало массового производства, ведь не зря же AMD вложила значительные средства в производственные мощности, что отмечалось главой компании в беседе с журналистами после объявления финансовых итогов за IV квартал. По информации @greymon55, производство материнских плат AM5 может начаться уже в этом месяце.

Если платформа действительно готова и информация о запуске в III квартале верна, то новое семейство процессоров AMD под кодовым названием Raphael может появиться на рынке до новой линейки Intel Raptor Lake, что определённо будет выгодно для AMD. В новой платформе AM5 нас ожидают существенные изменения, в том числе, конструктивные с переходом на новый тип сокета формата LGA1718. Конечно, будет реализована поддержка DDR5, причём появилась информация о разработке инженерами компании новых профилей памяти RAMP для процессоров Ryzen, ожидается поддержка PCIe Gen5, отмечает VideoCardz.

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Что касается других планов компании, @greymon55 утверждает, что они также могли существенно измениться. Это касается и нового поколения графики AMD Radeon на базе архитектуры RDNA 3.