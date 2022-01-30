Его могут реализовать в виде отдельного чиплета.

Следующее поколение видеокарт AMD Radeon может получить дополнительный чип для ускорения задач машинного обучения, что наряду с чиплетным дизайном и Infinity Cache является одной из ключевых особенностей графических процессоров Navi 30 серии, утверждает уже известный многим инсайдер Greymon55 в своём Twitter.

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Вполне вероятно, что такое решение может появиться, но будет ли оно реализовано в виде отдельного чипа? Если дизайн графических процессоров будет действительно модульным, то компания может разработать различные чиплеты, повышая гибкость конфигураций. С другой стороны, в архитектуре AMD CDNA для графических прцоессоров ускорителей вычислений появились блоки матричных операций Matrix Core Engines, возможно, что-то похожее реализуют и в игровой архитектуре.

В подтверждение первого варианта ресурс Hardware Time’s указывает на один из патентов AMD Chiplet-integrated machine learning accelerators, где компания описывала различные реализации модуля машинного обучения, объединяющего специализированные вычислительные блоки и память. Модуль достаточно гибок и может применяться как в серверных решениях, так и потребительских. Память модуля доступна для прямого доступа или для кэширования, а вычислительные блоки могут выполнять расчёты как для рендеринга графики, так и для задач машинного обучения, поддерживая матричные операции.

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Возможно, AMD действительно собирается усилить свои видеокарты в задачах машинного обучения для лучшей конкуренции с NVIDIA и её тензорными ядрами, а также Intel, новые видеокарты которой получат специальные матричные движки XMX (Xe Matrix Extensions).