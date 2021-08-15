Корабль Starship будет готов к орбитальному полету через несколько недель
Одной из главных задач компании SpaceX на этот год является первый орбитальный запуск корабля Starship. Это грандиозное событие должно состояться ближе к концу года, но исходя из комментариев Илона Маска, до полной готовности корабля к запуску остается несколько недель.
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Глава SpaceX снова раскрыл некоторые подробности в социальной сети Twitter. Запись ресурса Teslarati с похвалой компании заслужила комментария Маска, в котором он сказал, что звездолет к орбитальному полету должен быть готов через несколько недель, далее остается получить разрешения от регуляторов. Получение разрешений может длиться достаточно долго, также глава SpaceX ничего не уточнил про проведение дополнительных испытаний, но корабль скоро будет готов и это большое достижение.
В начале августа SpaceX завершила сборку сверхтяжелого ускорителя Super Heavy Booster 4, установив на него 29 ракетных двигателей Raptor, а также подготовила корабль Starship к орбитальному полету, впервые оснастив его шестью двигателями, три из которых вакуумные. В сочетании с Booster 4 вся конструкция достигает в высоту 120 метров.
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