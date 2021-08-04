SpaceX впервые устанавливает на космический корабль Starship шесть ракетных двигателей
На своих страницах в социальных сетях компания SpaceX и руководящий ей Илон Маск продолжают публиковать фотографии с производственных площадок, где идет работа по подготовке к очередным испытаниям на пути к первому космическому полету корабля Starship. Сегодня Маск отчитался об установке шести ракетных двигателей на корабль Starship — это происходит впервые и необходимо для орбитального полета.
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Как видно на фотографии, шесть двигателей разделены на две группы с малыми и большими соплами. Это необходимо для эффективной работы при различных атмосферных давлениях. Вблизи уровня моря используются двигатели с малыми соплами, а на большой высоте, в условиях разреженности, происходит переключение на двигатели с большими соплами, вакуумные двигатели.
Также вчера стало известно, что работники SpaceX в сжатые сроки установили 29 двигателей на прототип сверхтяжелого ускорителя Super Heavy. В этот же день Илон Маск сообщил, что Booster 4 (B4) уже перемещается на стартовую площадку. Работы ведутся быстро и если все испытания будут успешны, то орбитальный запуск должен состояться к концу года.
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