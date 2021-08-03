Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

SpaceX планомерно готовится к первому космическому полету корабля Starship, который отправится на орбиту с помощью сверхтяжелого ускорителя Super Heavy. Несколько недель назад прототип Super Heavy Booster 3 (B3) прошел огневые испытания с 3 двигателями, но он никуда не полетит, для первого полета готовится следующий прототип Booster 4 (B4) и накануне космическая компания Илона Маска отчиталась о работах по установке двигателей.

«29 двигателей Raptor и 4 стабилизатора поперечной устойчивости были установлены на Super Heavy в рамках подготовки к первому запуску на орбиту», сообщает SpaceX на странице в Twitter. Все работы по установке удалось провести за одну ночь, по более точным данным ресурса TESLARATI, на установку потребовалось от 12 до 14 часов, что говорит не только о высокой производительности труда, но и о простоте установки двигателей.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде Супердешевая MSI 3070 LHR в Регарде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU -21000р на 14Tb WD 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Далее прототип Booster 4 должен быть перемещен на стартовую площадку для начальных испытаний. С 29 двигателями Raptor тяга может достигать 5400 тонн, а общая высота ускорителя с ракетой Starship составит около 120 метров. В ближайшее время возможно проведение дополнительных статических испытаний Booster 3 с 9 двигателями.