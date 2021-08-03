Около 14 часов заняла установка 29 ракетных двигателей на сверхтяжелый ускоритель SpaceX Super Heavy
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SpaceX планомерно готовится к первому космическому полету корабля Starship, который отправится на орбиту с помощью сверхтяжелого ускорителя Super Heavy. Несколько недель назад прототип Super Heavy Booster 3 (B3) прошел огневые испытания с 3 двигателями, но он никуда не полетит, для первого полета готовится следующий прототип Booster 4 (B4) и накануне космическая компания Илона Маска отчиталась о работах по установке двигателей.
«29 двигателей Raptor и 4 стабилизатора поперечной устойчивости были установлены на Super Heavy в рамках подготовки к первому запуску на орбиту», сообщает SpaceX на странице в Twitter. Все работы по установке удалось провести за одну ночь, по более точным данным ресурса TESLARATI, на установку потребовалось от 12 до 14 часов, что говорит не только о высокой производительности труда, но и о простоте установки двигателей.
Далее прототип Booster 4 должен быть перемещен на стартовую площадку для начальных испытаний. С 29 двигателями Raptor тяга может достигать 5400 тонн, а общая высота ускорителя с ракетой Starship составит около 120 метров. В ближайшее время возможно проведение дополнительных статических испытаний Booster 3 с 9 двигателями.
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