Tesla начнет выпуск самого быстрого серийного автомобиля в первые дни июня
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Совсем недавно Tesla Model S Plaid заметили на гоночной трассе Laguna Seca в Калифорнии. Фанаты тщательно следили за заездом спортивного седана и даже заметили новые особенности — наличие выдвижного антикрыла. По времени круга седан конкурирует с лучшими спорткарами. Когда же появится этот электромобиль, которым компания дразнит сообщество с 2019 года. На этот вопрос ответил сам Илон Маск.
Глава Tesla сообщил в своем Twitter, что Model S Plaid готова к публичному дебюту. Компания проведет праздничное мероприятие 3 июня на своем заводе во Фримонте, штат Калифорния. В сообщении Маск подчеркнул, что Model S Plaid — это быстрейший серийный автомобиль. Разгон до «сотни» у Plus версии составляет около 2 секунд, даже меньше. Модель оснастили антикрылом, которые было замечено на упоминавшемся выше тестовом прокате. Как стало известно, в будущем быстрейшим электромобилем компании может стать Tesla Roadster второго поколения, если инженеры компании все-таки решаться на применение сжатого воздуха для дополнительной тяги.
Как подчеркивает The Verge, несмотря на мероприятие 3 июня, информация о фактических поставках до сих пор неизвестна, поэтому не исключено, что первые поставки будут совершаться с задержками.
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