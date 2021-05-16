Tesla Model S Plaid с выдвижным антикрылом прошла испытания на гоночном треке
Производительные версии седана Tesla Model S должны появиться на рынке в этом году. Компания анонсировала две модели, Plaid и Plaid Plus, мощность обеих превышает 1000 л.с., что позволяет разгоняться до «сотни» не более чем за 2 секунды.
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Накануне одну из моделей заметили на гоночной трассе Laguna Seca в Калифорнии. По неподтвержденным данным, лучшее время прохождения круга для электромобиля составило 1 минуту и 30 секунд — это позволяет 5-местному седану соответствовать уровню лучших спортивных автомобилей. По данным ресурса Fastestlaps, время круга 1:30:00 продемонстрировала Lamborghini Huracan Performante.
Ресурс Electrek отмечает, что фанаты, присутсвующие на трассе, заметили интересную особенность, о которой компания ранее не сообщала — выдвижное антикрыло. На видеозаписи, опубликованной блогером @klwtts в Twitter, электромобиль преодолевает сложную связку поворотов, возможно, это «штопор» — один из сложнейших участков трассы. Также блогер опубликовал несколько фотографий, где над багажником видно антикрыло выдвижной конструкции.
Неизвестно, тестировалась ли на трассе модель Plaid или ее улучшенный 1100-сильный вариант Plaid Plus, поэтому нельзя точно сказать, получат ли выдвижное антикрыло обе модели или только самая производительная.
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