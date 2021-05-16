Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Tesla Model S Plaid с выдвижным антикрылом прошла испытания на гоночном треке

Накануне электромобиль тестировали на гоночной трассе в Калифорнии и он показал впечатляющее результаты.
[ ] для раздела Блоги
1
65% скидки в Ситилинке, смотри
1Tb HDD на распродаже в Регарде
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Производительные версии седана Tesla Model S должны появиться на рынке в этом году. Компания анонсировала две модели, Plaid и Plaid Plus, мощность обеих превышает 1000 л.с., что позволяет разгоняться до «сотни» не более чем за 2 секунды.

реклама

Накануне одну из моделей заметили на гоночной трассе Laguna Seca в Калифорнии. По неподтвержденным данным, лучшее время прохождения круга для электромобиля составило 1 минуту и 30 секунд — это позволяет 5-местному седану соответствовать уровню лучших спортивных автомобилей. По данным ресурса Fastestlaps, время круга 1:30:00 продемонстрировала Lamborghini Huracan Performante.

Оригинальное фото Cam Bradford, Unsplash

 

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
14Tb Seagate - 82000р
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Ресурс Electrek отмечает, что фанаты, присутсвующие на трассе, заметили интересную особенность, о которой компания ранее не сообщала — выдвижное антикрыло. На видеозаписи, опубликованной блогером @klwtts в Twitter, электромобиль преодолевает сложную связку поворотов, возможно, это «штопор» — один из сложнейших участков трассы. Также блогер опубликовал несколько фотографий, где над багажником видно антикрыло выдвижной конструкции.

Источник: @klwtts в Twitter

Неизвестно, тестировалась ли на трассе модель Plaid или ее улучшенный 1100-сильный вариант Plaid Plus, поэтому нельзя точно сказать, получат ли выдвижное антикрыло обе модели или только самая производительная.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

tesla
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Breathedge: тестирование актуальных видеокарт
2
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
50
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
13
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
13
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
43
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
6
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3700Х & GeForce RTX 2070 Super
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
21
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
67

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 21
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 43
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 76
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 50
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 51

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

19 смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12.5 Stable
3
Стало известно, откуда у Виталика Бутерина $13 миллиардов и зачем он обрушил курс Shiba Inu
33
Обрушение SHIBA INU и коррекция рынка криптовалют привели к падению доходов майнеров Ethereum на 50%
44
Майнеры Chia Coin уже скупили накопителей общим объёмом в 10 эксабайт
84
Xiaomi может вернуть свой популярный Redmi Note 8
3
Casio представила самые доступные часы G-SHOCK с функциями фитнес-трекера
+
Киты потеряли доверие к Биткоину и выводят деньги из криптовалюты – РБК
41
Власти США получили право конфисковывать криптовалюту с цифровых кошельков на биржах
59
Опубликованы качественные изображения и характеристики Xiaomi POCO M3 Pro 5G
+
Покупателям процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения придётся приобрести новый блок питания
34
Xiaomi Mi 9, Redmi Note 8 Pro и ещё 20 смартфонов получат стабильную MIUI 12.5 до конца мая
+
Corsair знакомит пользователей с DDR5 в новой брошюре и предвещает 512 ГБ памяти в настольных ПК
49
Новый процессор Ryzen 7 5700G способен заменить видеокарту GeForce GTX 1050 – Benchmark
24
Видеокарта GeForce RTX 3050 Ti окажется бесполезна в майнинге и может выйти уже в июне
15
Sony проведёт финальную раздачу в рамках инициативы Play at Home
3
Илон Маск может иметь финансовую заинтересованность в пиаре криптовалюты Догикоин
11
Последнее обновление Windows 10 вызывает проблемы со звуком
15
Илон Маск поднял стоимость Догикоина на 50% в ходе общения с подписчиками
17
29 смартфонов Huawei и Honor получили новую операционную систему HarmonyOS 2.0
5
Xiaomi Redmi Note 10 ощутимо подешевел – экран AMOLED, Snapdragon 678 и защита IP53 со скидкой 18%
1

Популярные статьи

Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
217
15 самых дорогих решений для плоттинга и фарминга Чиа, которые продаются на Avito прямо сейчас
59
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
50
10 игр-хитов старше 10 лет с отличной графикой, неплохо выглядящих в 2021 году
21
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Kingston A2000 объёмом 250 Гб
19
Breathedge: тестирование актуальных видеокарт
2

Сейчас обсуждают

Jenka Alukard
12:50
Довольно успешная серия? Да она писец какая успешно, а не довольно...
Dark Souls 3 и его аналоги
zoog
12:49
А что это за продвинутый еврей такой, что в СС пробрался? Надо знать "своих" героев.
Создатели Dishonored трудятся над игрой про вампиров
ахахах
12:48
а организовал всё это порошенко кслову.Как время наступит там суд будет полюбому над фашисткими преступниками Украины
Китайский марсоход Zhurong успешно приземлился на Марс и написал первый пост в социальной сети
REY_B_
12:48
Полноценный седан, 1100 лошадей, до 100 за 2,1, запас хода 840 км. За цену $ 134 490? Дешёвка же! Спортивные автомобили, без кондишена, без магнитолы, без багажника, с детскими задними сидениями, без ...
Tesla Model S Plaid с выдвижным антикрылом прошла испытания на гоночном треке
Valentin Partizan
12:46
ну вы сравнили при 80 он давал прибыль как сейчас. вопрос что копали при доходности 0.1$ это да и сильно не сливали карты.
Добыча Эфириума на видеокартах уже в июле может стать убыточной – EIP-1559 снизит комиссии в 2 раза
zoog
12:46
Игра - это визуальный контент, графика - основная составляющая погружения. Играть с гнилой/вырвиглазной/лоуполи(в 2008+ году) картинкой - это всё равно, что читать книгу, написанную косноязычным негра...
10 игр-хитов старше 10 лет с отличной графикой, неплохо выглядящих в 2021 году
eai
12:44
Мне тоже в свое время нравился аркс фаталис, дарк мессия - это я считаю вообще шедевр, первая dishonored - хороша. Но и вторая часть мне очень понравилась и смерть чужого тоже неплохо. И дезлуп наверн...
Создатели Dishonored трудятся над игрой про вампиров
дунаев дмитрий
12:43
а я жалею что не взял 3060ти за 600s( пс.1660с (за 250s взял) тоже доволен и копает и играет...
Выясняем, что купить, когда все видеокарты разобрали майнеры – лучшие GPU на вторичке от Benchmark
Valentin Partizan
12:43
в простое? 70+- при хорошем СО и внешнем охлаждении. это у нормальных майнеров. у остальных будет под 100С.
Добыча Эфириума на видеокартах уже в июле может стать убыточной – EIP-1559 снизит комиссии в 2 раза
Gunnar
12:43
Завали своё тупое пивное хлебало тебе сказали!
Выясняем, что купить, когда все видеокарты разобрали майнеры – лучшие GPU на вторичке от Benchmark
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем