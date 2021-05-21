Разгонный потенциал Tesla Roadster может оказаться выше ожидаемого
Специализированный ресурс Electrek продолжает создавать информационные поводы, которые выглядят более убедительно, чем скомпилированная сомнительными источниками «дорожная карта» AMD на популярном сайте VideoCardz. По крайней мере, материалы Electrek посвящены теме разгона. В конкретном случае речь идёт о способности серийной версии электромобиля Tesla Roadster второго поколения разменивать «вторую сотню» за 1,1 секунды.
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В базовом варианте этот электрокар, который встанет на конвейер не ранее следующего года, способен преодолевать рубеж в 96 км/ч за 1,9 секунды, но Илон Маск (Elon Musk) всё ещё верит в способность работающих на него инженеров скрестить динамику электромобиля с аэрокосмическими технологиями SpaceX. Особая версия Roadster будет оснащаться соплами, выдающими струю сжатого воздуха при необходимости резко ускориться. Набрать скорость в 96 км/ч электромобиль сможет всего за 1,1 секунды. Ему под силу будет разогнаться и до более высокой скорости, просто в американской системе измерений используется пороговое значение в 60 миль в час.
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