Специализированный ресурс Electrek продолжает создавать информационные поводы, которые выглядят более убедительно, чем скомпилированная сомнительными источниками «дорожная карта» AMD на популярном сайте VideoCardz. По крайней мере, материалы Electrek посвящены теме разгона. В конкретном случае речь идёт о способности серийной версии электромобиля Tesla Roadster второго поколения разменивать «вторую сотню» за 1,1 секунды.

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Источник изображения: Tesla

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В базовом варианте этот электрокар, который встанет на конвейер не ранее следующего года, способен преодолевать рубеж в 96 км/ч за 1,9 секунды, но Илон Маск (Elon Musk) всё ещё верит в способность работающих на него инженеров скрестить динамику электромобиля с аэрокосмическими технологиями SpaceX. Особая версия Roadster будет оснащаться соплами, выдающими струю сжатого воздуха при необходимости резко ускориться. Набрать скорость в 96 км/ч электромобиль сможет всего за 1,1 секунды. Ему под силу будет разогнаться и до более высокой скорости, просто в американской системе измерений используется пороговое значение в 60 миль в час.