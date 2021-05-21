Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Разгонный потенциал Tesla Roadster может оказаться выше ожидаемого

На разгон до 100 км/ч электромобиль сможет тратить не более 1,1 секунды в одной из своих конфигураций.
2
RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково
RX 6900XT - видеокарта для богатых
RTX 3070 в Compeo.ru

Специализированный ресурс Electrek продолжает создавать информационные поводы, которые выглядят более убедительно, чем скомпилированная сомнительными источниками «дорожная карта» AMD на популярном сайте VideoCardz. По крайней мере, материалы Electrek посвящены теме разгона. В конкретном случае речь идёт о способности серийной версии электромобиля Tesla Roadster второго поколения разменивать «вторую сотню» за 1,1 секунды.

реклама

анонсы и реклама
Galaxy S21 - цена упала на порядок
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Источник изображения: Tesla

реклама

В базовом варианте этот электрокар, который встанет на конвейер не ранее следующего года, способен преодолевать рубеж в 96 км/ч за 1,9 секунды, но Илон Маск (Elon Musk) всё ещё верит в способность работающих на него инженеров скрестить динамику электромобиля с аэрокосмическими технологиями SpaceX. Особая версия Roadster будет оснащаться соплами, выдающими струю сжатого воздуха при необходимости резко ускориться. Набрать скорость в 96 км/ч электромобиль сможет всего за 1,1 секунды. Ему под силу будет разогнаться и до более высокой скорости, просто в американской системе измерений используется пороговое значение в 60 миль в час.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

tesla илон маск электромобиль tesla roadster
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Разгонный потенциал Tesla Roadster может оказаться выше ожидаемого
2
Doogee выпустит первый в мире смартфон с профессиональным лазерным дальномером
2
AMD ADVANTAGE: новая торговая марка прошла регистрацию
+
Записи в базе данных корейского регулятора подтвердили близость анонса GeForce RTX 3080 Ti
1
Европейские производители выразили сомнение в необходимости скорейшего освоения передовой литографии
22
Опрос партнёров NVIDIA не выявил свидетельств близости анонса GeForce RTX 3090 Ti
14

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 22
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 62
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
19 мая 2021 25
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
9 мая 2021 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 простых приемов, которые помогли мне продержаться почти год без переустановки Windows 10
84
Сколько FPS нужно здоровому человеку
347
Криптовалюта - цифровое золото или путь к разорению
92
Тестирование видеокарт AMD и nVidia: Обработка изображений Waifu2X и проблемы nVidia
39
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
13
Уменьшаю нагрев своей видеокарты и продляю ее ресурс путем модификации BIOS-a
31
Тест iOS 14.6 Beta 3 (сборка 18F5065a) на iPhone 7 (модель A1778)
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
+

Сейчас обсуждают

Anton Anikin
08:59
Дело не в мониторе, а в том, как работает игровой движок, который как раз в каждом кадре и опрашивает устройства ввода. И неважно, какая частота монитора, при 100 fps игра будет плавнее, чем при 60. Э...
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Lamerusha Lat
08:57
Вместо "голографический" показалось "порнографический". Простите. ))
Google представили голографический видеочат Project Starline
Сергей Андросов
08:49
когда коту делать нечего он яйца лижет, так и автор этой статьи. Есть золотое правило "работает-не лезь", нагрев до 90 градусов вообще никак не влияет на срок жизни видеокарты
Уменьшаю нагрев своей видеокарты и продляю ее ресурс путем модификации BIOS-a
Anton Anikin
08:48
Можно подойти и практически, если карта стресс-тесты проходит, а стоит критически дешевле новой, то потери в случае поломки будут невелики, ожидать же от такой карты актуальности больше года-полтора с...
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
Александр Ko
08:48
А почему бы эти 4млрд-а не направить на разработку? АМД это хоть и крупная компания но всё же не монстр вроде интела, у которого практически безграничные ресурсы и поддержка государства.
Двадцать лет спустя: AMD потратит на выкуп собственных акций $4 млрд
Polar fox
08:48
Это вы по себе судите?! Очень много нормальных людей росли с одним родителем, и почему то не спились и женились на шлюхах. Если человек не очень это не зависит, от количества воспитывающих его родител...
Крупные Bitcoin-биржи перестали работать на фоне обвала стоимости криптовалюты
vigo
08:44
Печально что многие путают сарказм с набросом. Ткни на его фамилию для перехода на страницу Вконтакте, попадёшь на страницу абсолютно другого чувака (Vakaris Vakarinis). А если ты немного напряжёшься ...
Разработчики Ethereum: переход на PoS и отказ от майнинга сократит энергопотребление сети на 99,95%
Leonid Shagidullin
08:43
Однако, если смотреть по тепловизору, похоже, что не кристалл пыхнул дымком, а разрушился компаунд, скрепляющий с подложкой.
Известный фотограф сжёг Core i5-11400 во время тестирования без кулера
Зеновий Радеонович
08:42
образ чистой системы, установка игры с торентов, откат системы. Ну, или дуал-бут. Профит.
Геймеры могут приобрести в Epic Games Store игры со скидкой до 75% и получить купон на 650₽
Alex TOPMAN
08:41
Контент с меняющейся скоростью движения объектов на экране от 120 пикселей за кадр до 240 пикселей кадр - на мониторах 120 и 240 Гц и фпс в тех же границах, без всинка отличается в лёгкую по изменению...
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем