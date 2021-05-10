Наиболее вероятным месяцем появления процессоров Intel Alde Lake-S является ноябрь
На смену Intel Rocket Lake-S в скорости придет совершенно новый Alder Lake-S — компания должна представить процессоры до конца этого года, но точная дата пока не раскрывается. Несколько недель назад в сети оказались снимки с закрытой презентации Intel, где на одном из слайдов была обозначена дата начала поставок первых представителей 12-го поколения и материнских плат на базе чипсета W680 для высокопроизводительных систем — 35 неделя 2021 года, сентябрь.
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Информация на слайде несколько устарела, поскольку не отражала сдвиг запуска семейства Rocket Lake-S, а значит и запуск Alder Lake-S мог быть перенесен, что подтверждает сообщение ресурса Wccftech. Согласно представленной информации, компания Intel уведомляет своих партнеров о том, что Alder Lake будет запущен в ноябре. Ожидается, что материнские платы с поддержкой DDR5 и PCIe 5 появятся вместе с первыми процессорами. Похоже, что на этот раз Intel опережает AMD по скорости внедрения поддержки новой памяти и интерфейса PCIe.
Также ресурс Wccftech отмечает, что новый процессорный разъем не будет совместим со старыми кулерами, связывая это с изменением геометрии кристалла процессора. Информации по этому поводу очень мало, но ранее представители ресурса EXPreview отмечали, что получили от одного из производителей систем охлаждения комплект для Alder Lake-S, который содержал укороченные стойки — процессоры точно должны быть тоньше предшественников.
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