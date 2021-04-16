Процессоры Alder Lake-S с набором микросхем W680 могут появиться в 3 квартале
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Ожидалось, что первые представители семейства процессоров Alder Lake-S появятся не раньше конца 4 квартала текущего года. Однако фотография, просочившаяся с одного из мероприятий, демонстрирует план выпуска процессоров для рабочих станций, в соответствии с которым Alder Lake-S может дебютировать уже в 3 квартале.
Появление на рынке представителей подгруппы Alder Lake-S, объединяющих 8 быстрых ядер Golden Cove и 8 энергоэффективных ядер Gracemont, датировано 35-й неделей 2021 года. Это самый производительный вариант, более 16 ядер в семействах Alder Lake мы, вероятно, не увидим. Производство 6-ядерной модели, лишенной ядер Gracemont, будет начато позже — на 41-й неделе.
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Процессоры с разблокированным множителем обладают тепловым пакетом 125 Вт, для остальных моделей TDP будет соответствовать 65 и 30 Вт. Для рабочих станций с процессорами Alder Lake-S предназначается платформа LGA1700 и набор микросхем W680. Подтверждается поддержка платформой до 20 линий PCIe.
Когда проводилось мероприятие, неизвестно. Запуск линейки Rocket Lake-S произошел позже той даты, которая указана на слайде, значит, выход Alder Lake-S все-таки может сдвинуться на 4 квартал.
Источник: Twitter @9550pro
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