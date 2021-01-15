Ярлык повредит ваш жесткий диск — критическая уязвимость Windows 10 так и не исправлена
Компания Microsoft регулярно обновляет операционную систему Windows 10, но оказывается, что серьезные уязвимости, которые могут нарушить работоспособность компьютера, не исправляются годами.
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Ресурс BleepingComputer обратил внимание на предупреждение специалиста по информационной безопасности, который в своем Twitter @jonasLyk напомнил о серьезной уязвимости Windows 10, позволяющей злоумышленникам повредить раздел жесткого диска, файловая система которого отформатирована в NTFS.
NTFS — стандартная файловая система Windows, поэтому можно с уверенностью сказать, что уязвимости подвергается подавляющее большинство компьютеров. Для повреждения файловой системы достаточно одной маленькой команды, выполнение которой даже не требует повышенных прав. Диск будет поврежден при обращении к одному из атрибутов файловой системы NTFS — $ i30, который содержит информацию о структуре каталога.
Поразительно, но уязвимостью можно воспользоваться через обычный ярлык, ссылка на иконку которого будет включать опасный атрибут. Когда пользователь открывает папку с таким ярлыком, Windows автоматически ищет иконку на диске по указанному пути и это приводит к повреждению файловой системы.
Отмечается, что уязвимость впервые была обнаружена в сборке WIndows 10 под номером 1803 за 2018 год и продолжает существовать по сей день.
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