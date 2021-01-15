Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Microsoft регулярно обновляет операционную систему Windows 10, но оказывается, что серьезные уязвимости, которые могут нарушить работоспособность компьютера, не исправляются годами.

реклама

Ресурс BleepingComputer обратил внимание на предупреждение специалиста по информационной безопасности, который в своем Twitter @jonasLyk напомнил о серьезной уязвимости Windows 10, позволяющей злоумышленникам повредить раздел жесткого диска, файловая система которого отформатирована в NTFS.

NTFS — стандартная файловая система Windows, поэтому можно с уверенностью сказать, что уязвимости подвергается подавляющее большинство компьютеров. Для повреждения файловой системы достаточно одной маленькой команды, выполнение которой даже не требует повышенных прав. Диск будет поврежден при обращении к одному из атрибутов файловой системы NTFS — $ i30, который содержит информацию о структуре каталога.

анонсы и реклама Вдвое упала цена на 4Tb IBM Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде чем везде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Ryzen 5800X за копейки в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта GTX 1650 дешевле всех и в наличии в Compeo.ru RTX 3060/ 70 80 90 успей купить остатки до нового подорожания RX 6800/XT и 6900 пока еще есть в продаже RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке

Поразительно, но уязвимостью можно воспользоваться через обычный ярлык, ссылка на иконку которого будет включать опасный атрибут. Когда пользователь открывает папку с таким ярлыком, Windows автоматически ищет иконку на диске по указанному пути и это приводит к повреждению файловой системы.

Отмечается, что уязвимость впервые была обнаружена в сборке WIndows 10 под номером 1803 за 2018 год и продолжает существовать по сей день.