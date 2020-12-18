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Курс биткоина преодолел свой рекорд 2017 года и продолжил активный рост. К вечеру вчерашнего дня курс криптовалюты достиг отметки $23820, по данным биржи Binance. Это был ускоренный взлет, который связывают с массовой ликвидацией трейдерами коротких позиций на сумму более $1 млрд за 16 и 17 декабря.

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Стремительный рост и грандиозные прогнозы стоимости биткоина в несколько сотен тысяч долларов США подстегнули, в том числе, крупных держателей криптовалюты пополнить свои запасы. В результате, был установлен новый рекорд количества адресов, содержащих более 1000 монет. Как сообщает ресурс Glassnode Alerts в своем Twitter, теперь на 2305 счетах хранится монет на сумму более $22 млн. по текущему курсу.

На данный момент курс биткоина несколько снизился и удерживается на уровне около $22700. После стремительного роста курса множество держателей криптовалюты стали продавать свои монеты, не веря в дальнейшее увеличение. Объем оттока за последние 24 часа увеличился на 82% и составил практически $1,8 млн.