Линейка настольных процессоров Comet Lake-S от Intel появилась в продаже несколько месяцев назад. Все внимание было приковано к моделям Core, особенно к флагманам, с количеством ядер от 6 до 10. Но в линейке присутствовали и более простые модели, например, процессоры Pentium Gold, которые остались незамеченными как во время анонса, так и после появления в продаже. Это можно объяснить потерей актуальности 2-ядерных процессоров, даже несмотря на наличие технологии Hyper Threading и 4 потоков. Также стоимость новинок достаточно высока и неконкурентоспособна. Самая низкая цена на момент публикации составляет около 5100 рублей за OEM версию, что дороже полноценного 4-ядерного AMD Ryzen 1200. Прямой соперник «гиперпня», Athlon 3000G, можно купить на 25…30% дешевле (MSRP $64 против $49,99). Может быть Pentium Gold все еще способен удивлять?

Долгое время в сети отсутствовали какие-либо тесты новинки, но недавно появились первые сравнительные результаты производительности. Автор видео-канала RandomGaminginHD решил сравнить процессоры Pentium Gold G6400 и Athlon 3000G в играх GTA V, PUBG, Red Dead Redemption 2, The Outer Worlds, CS GO и тестовом пакете Cinebench R20. Все игры тестировались при высоких и ультра настройках графики, кроме CS GO, в которой были выставлены низкие настройки. Обе системы использовали 16 ГБ DDR4 памяти с эффективной частотой 2666 МГц и видеокарту NVIDIA GeForce 1080 Ti.

Как и ожидалось, Pentium G6400 во всех тестах оказался быстрее Athlon 3000G за счет более высокой тактовой частоты. По среднему количеству кадров разница может достигать 30%, но Athlon 3000G может быть легко разогнан на материнских платах с чипсетами B-серии, которые также позволяют разогнать и оперативную память. В совокупности это позволит догнать Pentium G6400 и даже перегнать его.

Производительность процессоров достаточна, чтобы все еще играть в современные игры. В GTA V, RDR II и CS GO процессоры смогли обеспечить вполне играбельный фреймрейт. В PUBG и The Outer Worlds среднее количество кадров находится на достойном уровне, но просадки по редким и очень редким событиям ужасны — игроков ожидают частые фризы. Достаточно неплохой результат, но не для тех денег, которые просят за эти процессоры. В диапазоне 3000…3500 рублей эти модели смотрелись бы неплохо, но не дороже.

С точки зрения дальнейшего апгрейда платформы, связка Athlon 3000G с материнской платой B-серии смотрится гораздо лучше. В будущем владелец такой платформы сможет без проблем обновить систему, установив более производительный процессор из серии Ryzen. Кроме этого, представители семейства Ryzen, наверняка, будут в большом количестве доступны на вторичном рынке и обычно б/у процессоры AMD можно найти по адекватной цене, что не всегда удается в случае с процессорами Intel, которые зачастую стремятся продать по цене новых моделей.