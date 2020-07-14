Флагманские видеокарты NVIDIA Ampere получат 12-контактный разъем питания, способный передать до 600 Вт энергии
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Анонс видеокарт NVIDIA RTX на базе графического процессора Ampere становится все ближе. В последнее время вокруг характеристик новых настольных графических решений компании NVIDIA ходит множество слухов, в том числе утверждается, что TDP видеокарт NVIDIA RTX 3000-серии превысит 300 Вт. Очередное подтверждение немалого энергопотребления видеокарт следующего поколения опубликовал китайский новостной портал mydrives.com. По информации источника, NVIDIA может внедрить новый 12-контактный (12 В) интерфейс питания в графические карты нового поколения. Кодовое название видеокарты, которая может использовать новый интерфейс — PG142.
Ранее стало известно, что видеокарты RTX 3070 Ti (GA104-400) и RTX 3070 (GA104-300) могут получить очень близкие характеристики: чип GA104-400 получит 48 вычислительных блоков, а GA104-300 — 46. Но RTX 3070 Ti будет использовать память типа GDDR6X, когда базовая версия RTX 3070 ограничится GDDR6. Именно видеокарта на основе чипа GA104-400 фигурирует под кодовым названием PG142.
По мнению автора, новый интерфейс питания является наиболее близким к интерфейсу серии Molex Micro-Fit с шириной 19 мм. Интерфейс разделен на два ряда по 6 контактов, интервал между контактами 3 мм. Эти размеры близки к размерам интерфейса 6+2, который широко используется в настоящее время. В соответствии со спецификацией максимальная сила тока контакта Micro-Fit составляет 8,5 А. Таким образом, новый 12-контактный интерфейс может обеспечить передачу до 600 Вт энергии.
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