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Информационное пространство продолжает наполняться слухами о новых видеокартах NVIDIA RTX 3000-серии, выпуск которых ожидается в этом году. На данный момент нет никаких официальных упоминаний о новых видеокартах GeForce, отсутствует информация о технических характеристиках, особенностях и производительности.

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Среди последних информационных утечек один из тестов, который демонстрирует производительность неизвестного графического процессора NVIDIA, который превосходит текущее флагманское решение компании в лице RTX 2080 Ti на 30%. Обнаруженные результаты могут принадлежать GeForce RTX 3080 или 3090. По предположениям RTX 3080 станет прямым конкурентом AMD Big Navi.

По предварительной информации NVIDIA планирует представить настольные видеокарты на базе архитектуры Ampere в августе этого года, а полный запуск серии запланирован на конференции Computex, которая состоится в сентябре.

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По последней информации от известного инсайдера kopite7kimi @kopite7kimi линейка потребительский решений NVIDIA Ampere будет включать видеокарты RTX 3070 Ti на базе чипа GA104-400 и RTX 3070 на базе GA104-300. Видеокарты могут получить очень близкие характеристики: чип GA104-400 получит 48 мультипроцессоров, а RTX 3070 всего лишь на 2 меньше. Однако в Ti версии будет использоваться GDDR6X память, базовая версия ограничится GDDR6.

Сегодня kopite7kimi сообщил, что RTX 3090 получит 24 ГБ видеопамяти типа GDDR6X с пропускной способностью 21 Гб/с. Видеокарта оптимизируется под работу с NVLink, только решения на базе старшего чипа GA102 будут поддерживать эту технологию. Ожидается, что RTX 3090 получит 5248 CUDA-ядер.