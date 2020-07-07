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Новые слухи раскрыли характеристики видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 3070

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Известный энтузиаст Kopite7kimi сегодня активизировался в предсказании характеристик видеокарт NVIDIA серий GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060, которые будут основаны на графических процессорах GA104 и GA106 соответственно.

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Источник изображения: Twitter, Kopite7kimi

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В серии GeForce RTX 3070 будут две модели видеокарт. Старшая на основе графического процессора GA104-400 предложит 3072 потоковых процессора и 8 Гбайт памяти GDDR6 или GDDR6X. Видеокарте статусом чуть ниже полагаются видеочип GA104-300 с 2944 потоковыми процессорами и память типа GDDR6 неопределённого объёма. К слову, если верить этому источнику, флагманский TITAN в семействе Ampere будет использовать именно память типа GDDR6 с частотой 16 ГГц, а не более быструю GDDR6X, зато её объём достигнет 24 Гбайт. Видеокарте GeForce RTX 3060 отводится видеочип GA106-300 и неопределённые характеристики.

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Теги

nvidia видеокарты ampere gddr6 geforce rtx 3000 gddr6x
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