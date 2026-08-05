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Можно подключить две видеокарты мощностью до 600 Вт или четыре видеокарты мощностью до 300 Вт.

Компания GIGABYTE выпустила блок питания AORUS P1600W 80+ Titanium Modular PCIe 5.1 AI TOP, сообщает VideoCardz.com. Впервые блок представили на выставке Computex 2026 как решение для высокопроизводительных рабочих станций и флагманских игровых систем с несколькими видеокартами, которые могут использоваться в рабочих процессах, связанных с искусственным интеллектом.

Источник изображения: GIGABYTE (и далее)

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Комплектация блока питания включает два кабеля питания для видеокарт с 16-контактным коннектором 12V-2x6 на обоих концах, а также два кабеля-переходника с двух 8-контактных на один 16-контактный коннектор. Таким образом, блок может использоваться для питания четырёх видеокарт с коннекторами 12V-2x6 мощностью до 300 Вт каждая, либо двух видеокарт мощностью до 600 Вт каждая.

Размеры блока питания AORUS P1600W 80+ Titanium AI TOP составляют 150×160×86 мм — это не самый крупный блок питания с такой мощностью, что можно отнести к преимуществам. Что касается «начинки», сообщается о применении транзисторов на основе нитрида галлия, японских конденсаторов, цифровом управлении питанием и одной общей линии +12 В.

В числе прочих особенностей сертификация 80 PLUS Titanium, наличие дисплея Edge View LCD для мониторинга выходной мощности, силы тока, температуры и скорости вращения 140-мм вентилятора с двойным шарикоподшипником. Мониторинг рабочих показателей также может осуществляться с помощью фирменной утилиты AI TOP Utility. Кроме этого, в программе можно вручную включить реверсивный режим работы вентилятора, чтобы в какой-то степени очистить его от пыли — по умолчанию режим включается автоматически.

Цены не уточняются.