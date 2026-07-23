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molexandr
Цены на комплекты NVIDIA из GPU и VRAM могут вырасти даже для видеокарт с памятью GDDR6
По слухам, комплекты для производства видеокарт дорожают и для нового и для предыдущих поколений.
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По слухам, компания NVIDIA уведомила партнёров о повышении цен на комплекты для производства видеокарт, состоящие из графического процессора и совместимого набора чипов памяти. Об этом сообщает VideoCardz.com со ссылкой на информацию ресурса Benchlife.info. Подорожали не только комплекты с новейшей GDDR7 памятью, но и комплекты с памятью GDDR6.

Источник изображения: Đào Hiếu, Unsplash

По информации Benchlife.info, комплекты для производства видеокарт GeForce RTX 5090 и RTX 5090 D V2 уже дорожали в мае 2026 года. Новое повышение цен затронет гораздо больший ассортимент видеокарт, но авторы ресурса не перечисляют точные наименования моделей, а также не указывают, на какую величину выросли цены.

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Кроме этого, производители видеокарт сталкиваются с ростом цен на многие другие компоненты, включая системы охлаждения и печатные платы, дорожает даже упаковка, хотя и в значительно меньшей степени, чем чипы памяти.

Ранее появились слухи, что в компании NVIDIA снова поставили на паузу выпуск обновлённых видеокарт GeForce RTX 50 SUPER. Видеокарты якобы готовы, но высокие цены на чипы памяти GDDR7 по 3 ГБ делают выпуск этих видеокарт нецелесообразным — они будут заметно дороже предыдущих моделей. По информации VideoCardz.com, цена одного чипа ёмкостью 3 ГБ составляет 60…70 $, в то время как цены на чипы по 2 ГБ находятся на уровне около 20 $. Официально слухи пока не подтвердились.

#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
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