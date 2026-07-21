В Великобритании младшая конфигурация предлагается за 999,99 £.

Вскорости после релиза первой бета-версии графических драйверов Intel с поддержкой процессора Arc G3 стало известно о предварительных ценах на портативные игровые компьютеры Acer Predator Atlas 8 в Великобритании, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на Kitguru.net.

Источник изображения: Acer (и далее)

Цена Acer Predator Atlas 8 с процессором Intel Arc G3, оперативной памятью объёмом 16 ГБ и твердотельным накопителем объёмом 512 ГБ в Великобритании составляет 999,99 £ или примерно 1340 $ по курсу на момент написания. Цена конфигурации с оперативной памятью объёмом 24 ГБ составляет 1099,99 £ или 1474 $.

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Портативные игровые компьютеры Acer Predator Atlas 8 Extreme на базе Intel Arc G3 Extreme оснащаются терабайтными твердотельными накопителями и оперативной памятью объёмом 24 или 32 ГБ. Цены 1299,99 £ и 1499,99 £ соответственно, что в переводе на доллары США составляет примерно 1742 $ и 2010 $.

Все четыре варианта оснащены 8-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 1920 × 1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц, поддержкой переменной частоты обновления и яркостью до 500 нит. В числе других характеристик — Wi-Fi 7, два порта Thunderbolt 4, поддержка карт microSD UHS-II и операционная система Windows 11. Ёмкость аккумулятора составляет 60 Вт·ч у младших моделей и 80 Вт·ч у старших.

На момент написания речь идёт даже не о предварительных заказах, а о приоритетной регистрации для желающих приобрести устройство. Старт розничных продаж ожидают в октябре 2026 года.