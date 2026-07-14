Продемонстрирован разгон до 8600 и 8200 мегатранзакций в секунду на платах Z890.

Компания MSI оптимизировала фирменные материнские платы с чипсетами Intel серии 800 для оперативной памяти DDR5 с чипами производства китайской компании CXMT (ChangXin Memory Technologies), сообщает TechPowerUp. На платах с чипсетом Z890 возможен разгон модулей до скорости 8000 мегатранзакций в секунду и более.

Источник изображения: MSI (и далее)

Модули памяти DDR5 с чипами CXMT стремительно набирают популярность благодаря хорошему сочетанию цены и характеристик, а также дефициту памяти на потребительском рынке. Дефицит заставляет производителей модулей памяти искать новых поставщиков, а производителей материнских плат оптимизировать прошивки под новую продукцию. Новые UEFI BIOS для плат MSI учитывают нюансы чипов CXMT и содержат оптимизации для раскрытия их потенциала. В частности, разработан специальный режим «тренировки» памяти, оптимизирован алгоритм подбора задержек, алгоритм авторазгона MEMORY TRY IT, внедрены готовые профили разгона.

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Компания MSI продемонстрировала успешные результаты тестирования модулей памяти DDR5 от компании Gloway с чипами CXMT на материнских платах MEG Z890 UNIFY-X с двумя слотами DIMM и PRO Z890-S WIFI с четырьмя слотами DIMM. В первом случае сообщается о разгоне двух модулей по 24 ГБ до скорости 8600 мегатранзакций в секунду при задержках 46-56-56-134. Во втором случае два модуля по 16 ГБ разогнали до 8200 мегатранзакций в секунду при задержках 44-56-56-132. В системах использовались процессоры Intel Core Ultra 5 245K и Core Ultra 5 250K Plus соответственно.

Ранее MSI оптимизировала платы с чипсетами AMD для разгона памяти DDR5 с чипами CXMT. На этом работы не останавливаются и со временем можно ожидать внедрения поддержки ещё более скоростных профилей для памяти CXMT.