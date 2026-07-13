Образцы появятся в третьем квартале.

Техпроцесс Intel 18A позволяет создавать чипы для работы в экстремальных условиях открытого космоса, сообщает TechPowerUp. Компания Intel создала на базе этого техпроцесса процессоры Starfire для орбитальных вычислительных систем. Это две 8-ядерные модели с конфигурацией из четырёх производительных P-ядер и четырёх маломощных LPE-ядер.

Источник изображения: Intel (и далее)

Одна модель оптимизирована для работы с упором на эффективность и ограничена теплопакетом 10 Вт, тактовая частота её P-ядер достигает 1,0 ГГц, а эффективных ядер — 0,85 ГГц. Другая модель оптимизирована для достижения высокой производительности и может повышать частоты P- и LPE-ядер до 3,1 и 2,1 ГГц соответственно. Теплопакет 35 Вт.

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Оба процессора оснащаются интегрированной графикой с четырьмя ядрами Xe, кристалл производится по технологии Intel 3. Тактовая частота графики на эффективной версии процессора тоже ограничена, лимит 0,8…1,0 ГГц, в то время как на производительной модели графика может разгоняться до 2,0 ГГц.

Нейронный блок в процессоры тоже встроен, его INT8-производительность на эффективной модели оценивается показателем 45 трлн. операций в секунду, а на производительной — 75 трлн. операций в секунду.

Процессоры Starfire могут работать при температуре от −55 °C до 125 °C и прошли дополнительную сертификацию для соответствия требованиям орбитальных вычислительных систем. В частности, это радиационная стойкость. Космическое ионизирующее излучение может вызывать внезапные «перевороты битов» (bit-flips), что ставит под угрозу целостность данных и точность вычислений. Поэтому каждый кремниевый чип, предназначенный для космоса, должен обладать радиационной стойкостью во избежание деградации от длительного воздействия радиации и ошибок при воздействии заряженных частиц на процессор.

Образцы процессоров Intel Starfire должны быть готовы в третьем квартале 2026 года.