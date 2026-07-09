11 новых моделей с количеством процессорных ядер до 8, а также 4-, 8- и 12-ядерной интегрированной графикой.

Компания AMD расширила ассортимент процессоров серий Ryzen 100 и 200, выпустив 11 новых моделей, обнаружили авторы ресурса VideoCardz.com. Среди новых процессоров есть модели начального класса и более продвинутые варианты, отличающиеся большим количеством ядер и более производительной графикой.

Источник изображения: AMD

В серию процессоров Ryzen 200 добавили 7 новых моделей: Ryzen 7 253, 249 и 217, Ryzen 5 225, 224 и 216, Ryzen 3 205 с количеством ядер 6 или 8. Эти процессоры относятся к семейству Hawk Point с ядрами Zen 4 (и Zen 4c). Что касается интегрированной графики, среди новинок есть варианты, оснащённые 4-, 8- и 12-ядерной графикой Radeon 700M (RDNA 3). На момент написания характеристики могут быть неточными, например, для Ryzen 3 205 при шести ядрах заявлено восемь потоков, что для процессоров AMD не является привычной конфигурацией.

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В серию Ryzen 100 добавили четыре новые модели: Ryzen 9 180, Ryzen 7 165 и 155, Ryzen 5 125. Оригинальные модели серии оснащаются ядрами Zen 3+, графикой RDNA 2 и относятся к семейству Rembrandt, новые указаны на сайте как представители семейства Hawk Point с ядрами Zen 4 и графикой RDNA 3, что может быть ошибкой, требуется дополнительное подтверждение. Процессорных ядер у новинок от 4 до 8, ядер интегрированной графики — 4, 8 или 12.

Аналоги некоторых новых моделей также появились в профессиональной серии Ryzen 7 PRO 200, а для Китая компания AMD выпускает процессоры под несколько иным брендингом Ryzen H 200. Характеристики и номенклатура моделей для китайского рынка могут отличаться, например, в списке присутствует 8-ядерная модель Ryzen 7 H 255, аналога которой на глобальном сайте пока не обнаружили.