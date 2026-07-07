Для графики, Wi-Fi, Bluetooth и устройства чтения SD-карт.

Компания Valve опубликовала Windows-драйверы для игрового мини-ПК Steam Machine, сообщает VideoCardz.com. В набор входит драйвер для видеокарты, адаптера беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а также кард-ридера.

Источник изображения: Valve

Steam Machine поставляется с предустановленной операционной системой Valve SteamOS на базе Linux, как и Steam Deck. Теперь же на Steam Machine можно будет установить Windows 11, не боясь, что некоторые ключевые компоненты системы не будут работать. Однако компания всё же отмечает, что драйверы представляются «как есть», и что она не может предложить поддержку «Windows на оборудовании Steam». Иными словами, система должна работать, но нельзя исключать возникновение каких-либо неожиданных нюансов.

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Важно отметить, что на момент написания Valve не предоставляет официальные инструменты для реализации двойной загрузки Windows и SteamOS. Двойная загрузка поддерживается, как на обычных ПК, однако установщик SteamOS со встроенным инструментарием для создания двойной загрузки пока не готов. Потребуется решать проблему самостоятельно, либо удалять SteamOS и устанавливать Windows.

Valve опубликовала различные инструкции и рекомендации по установке Windows, так, в загрузочное меню можно попасть нажатием клавиши Escape во время включения ПК.