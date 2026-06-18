Компьютер оснащается 16 ГБ оперативной памяти и поддерживает установку нескольких M.2 SSD-накопителей.

Бренд ACEMAGIC выпустит мини-ПК Kron Mini K5 с 6-ядерным 6-поточным процессором семейства Intel Wildcat Lake, Core 5 320, который оснащается производительными и маломощными ядрами в конфигурации 2P+4LPE, может повышать тактовую частоту до 4,6 ГГц, имеет 6 МБ кэш-памяти 3-го уровня.

Источник изображения: ACEMAGIC, Reddit

Процессоры Wildcat Lake производятся по техпроцессу Intel 18A. Номинальный теплопакет Core 5 320 составляет 15 Вт, в режиме турбо мощность повышается до 35 Вт, при долговременной нагрузке чип может удерживать мощность 25 Вт. В числе прочих особенностей интегрированный нейронный блок с производительностью 16 трлн. целочисленных операций INT8 в секунду, интегрированная графика с двумя блоками Xe, поддержкой кодирования и декодирования AV1. Графический чип тоже может использоваться для ИИ-расчётов, его производительность достигает 20 трлн. операций в секунду.

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Компьютер оснащается видеовыходами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и USB-C (альтернативный режим DisplayPort 1.4) — поддерживается вывод изображения на три монитора в режиме 4K 60 Гц. Также система оснащается распаянной оперативной памятью LPDDR5-6400 объёмом 16 ГБ. Подсистема хранения — PCIe 3.0 x4 SSD-накопитель объёмом 512 ГБ. Заявлено наличие двух разъёмов M.2 с поддержкой режима работы PCIe 4.0 x2. Точная конфигурация накопителей требует уточнения.

Цены и сроки начала продаж не уточняются.