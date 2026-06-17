Состоялся релиз MSI Afterburner 4.6.7 Beta 3 Build 17255.

В обновлении MSI Afterburner 4.6.7 Beta 3 Build 17255 появились новые сочетания клавиш для тонкой настройки зависимости тактовой частоты GPU от напряжения (V/F curve), сообщает VideoCardz.com. Со всеми управляющими комбинациями можно ознакомиться в справке, которая вызывается по нажатию на кнопку Help. Кнопку добавили рядом с кнопкой OC Scanner, которая запускает процесс автоматического разгона и тестирования GPU.

Источник изображения: Unwinder

Теперь с помощью клавиатуры можно выбирать отдельные точки кривой, диапазоны, первую и последнюю точку диапазона, также можно задать постоянную тактовую частоту на определённом диапазоне напряжений, что требуется при андервольтинге.

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При настройке зависимости тактовой частоты GPU от напряжения в новой бета версии MSI Afterburner также появилась информация о температуре графического процессора, для которой меняется график. Это важно, поскольку на видеокартах NVIDIA зависимость корректируется алгоритмами GPU Boost с учётом температуры графического процессора. В MSI Afterburner 4.6.7 Beta 3 появилась возможность отслеживать эти изменения и записывать их в файл VFC, режим активируется сочетанием клавиш Ctrl + F5. Эти файлы можно изучать вручную и загружать в программу для сравнения.

Полный список изменений MSI Afterburner 4.6.7 Beta 3 Build 17255 опубликован разработчиком Unwinder на форуме Guru3D.