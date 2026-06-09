В длину видеокарта занимает 182 мм.

Китайский бренд MaxSun выпустил низкопрофильную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5060, сообщает VideoCardz.com. Модель оснащается двухслотовой системой охлаждения с тремя вентиляторами и обладает размерами 182 × 69 × 36 мм, что позволит использовать её во многих компактных сборках. В числе особенностей системы охлаждения упоминается наличие тепловых трубок и медное основание.

Источник изображения: MaxSun, VideoCardz.com

Видеокарта оснащается одним 8-контактным разъёмом дополнительного питания, спецификации эталонные: 3840 CUDA-ядер, тактовая частота графического процессора в режиме ускорения может повышаться до 2,5 ГГц, мощность видеокарты составляет 145 Вт. Компания NVIDIA оснастила RTX 5060 чипами памяти GDDR7 общим объёмом 8 ГБ. Память подключается к графическому процессору по 128-битной шине. Набор видеовыходов состоит из трёх портов DisplayPort 2.1b и одного HDMI 2.1b.

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По информации VideoCardz.com, в переводе на доллары США видеокарта продаётся в Китае по цене 501 $.